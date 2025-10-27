Acuerdo entre TSE e Instituto Ricaldone permitirá prácticas profesionales a estudiantes

Día a Día News

ElSalvador–El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Instituto Técnico Ricaldone (ITR), firmaron una Carta de Entendimiento que permitirá a estudiantes de bachillerato técnico realizar prácticas profesionales en distintas dependencias del TSE. La firma del acuerdo estuvo a cargo de la Magistrada Presidente del TSE, Roxana Soriano.

El convenio beneficiará a 40 estudiantes: 30 de la especialidad en Desarrollo de Software y 10 del área Técnico Vocacional Administrativo Contable. Durante su periodo de práctica, que se extenderá del 27 de octubre al 19 de diciembre de 2025, los estudiantes colaborarán en tareas técnicas y administrativas, obteniendo experiencia directa en el ámbito del servicio público.

Durante la firma, la Magistrada Soriano destacó que la iniciativa “abre las puertas del TSE para que los jóvenes apliquen sus conocimientos en un entorno que promueve la integridad, la responsabilidad y la transparencia”. Además, señaló que el acuerdo actúa como un vínculo entre la formación académica y la experiencia ciudadana.

El desarrollo de las prácticas se realizará bajo la supervisión de las áreas técnicas y administrativas del TSE, garantizando condiciones de seguridad y salud ocupacional. Asimismo, se respetarán la Ley para la Protección de Datos Personales y la Norma Internacional ISO 37001 sobre sistemas de gestión antisoborno, asegurando el cumplimiento de estándares éticos y legales.

Esta colaboración forma parte de los esfuerzos del TSE por fortalecer la relación entre educación y servicio público, promoviendo la formación cívica y los valores de transparencia que guían su labor institucional.

