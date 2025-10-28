Capturan a “Little One”pandillera que participó en el documental La Vida Loca

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Silvia Leticia Portillo López, conocida como Little One, integrante de la pandilla 18 Sureños, quien fue una de las protagonistas del documental La Vida Loca del cineasta franco-español Christian Poveda.

La detención se realizó en la residencial Altavista, en San Martín, San Salvador Este, tras un operativo de inteligencia desarrollado por agentes de las Fuerzas Especiales. De acuerdo con la información policial, Portillo será remitida por el delito de agrupaciones ilícitas.

La PNC detalló que Little One posee antecedentes desde 2008 por homicidio agravado, extorsión y participación en agrupaciones ilícitas. Su historial delictivo fue documentado públicamente cuando, ese mismo año, apareció en el documental La Vida Loca, una producción que retrató la vida cotidiana de los pandilleros del Barrio 18 en El Salvador.

El proyecto fue dirigido por Christian Poveda, quien convivió durante varios meses con miembros de la estructura criminal para registrar su realidad desde adentro. Un año después del estreno, el 2 de septiembre de 2009, el cineasta fue asesinado por pandilleros en Tonacatepeque, lugar donde había filmado parte del documental.

Las autoridades informaron que Portillo mantenía una participación activa dentro de la pandilla y que su detención forma parte de las acciones enmarcadas en el régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 para desarticular estructuras criminales en todo el país.

La PNC continúa desarrollando operativos en distintas zonas del territorio con el objetivo de ubicar a otros miembros de la pandilla que fueron identificados en investigaciones recientes.

