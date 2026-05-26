Aeropuerto La Aurora normaliza operaciones tras alerta por neblina en Guatemala

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Guatemala–El Aeropuerto Internacional La Aurora retomó este martes sus operaciones regulares luego de registrar afectaciones temporales por neblina en la Ciudad de Guatemala.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) declaró una alerta verde durante las primeras horas del día debido a la poca visibilidad en la terminal aérea, situación que obligó a operar bajo reglas de vuelo por instrumentos como medida preventiva para garantizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones.

Según las autoridades, las condiciones climáticas mejoraron pocas horas después de emitida la alerta, permitiendo la reanudación normal de las operaciones aéreas.

Durante la afectación únicamente fue desviado un vuelo de carga hacia el Aeropuerto Internacional de El Salvador, ya que la aeronave operaba bajo reglas de vuelo visual y las condiciones no permitían continuar bajo esa modalidad.

La DGAC indicó que el aeropuerto mantiene activos sus protocolos de seguridad aeronáutica ante cualquier variación climática que pueda impactar las operaciones.

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