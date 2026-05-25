Sherlock Communications es reconocida como la MejorAgencia de Latinoamérica en los PRWeek Global Awards 2026

Sherlock Communications, agencia de comunicaciones estratégicas con operaciones en toda América Latina, ha sido reconocida una vez más como la Mejor Agencia de Latinoamérica en los PRWeek Global Awards 2026, uno de los premios internacionales más destacados de la industria de las relaciones públicas.

Celebrados anualmente, estos premios reúnen a agencias, marcas y profesionales de distintas regiones del mundo, evaluando criterios como la innovación, el impacto, la calidad de la ejecución y los resultados para los clientes. La presencia de Sherlock Communications como uno de los destacados de este año refleja el crecimiento de la agencia y su relevancia en el escenario internacional.

La agencia ha sido nombrada como la Mejor Agencia de Latinoamérica en seis ocasiones en los últimos siete años, consolidando su posición entre las principales consultoras independientes de comunicación de la región.

La responsabilidad social también tomó el escenario

Además del reconocimiento institucional, Sherlock Communications también recibió la distinción de “Highly Recommended” en la categoría de Ciudadanía por la campaña “Del Pacífico al Atlántico y al Caribe: Abriendo el escenario global a los héroes latinoamericanos”, para el Premio Zayed a la Sostenibilidad, un galardón global dirigido a pequeñas y medianas empresas, escuelas secundarias y organizaciones sin fines de lucro que desarrollan proyectos enfocados en la sostenibilidad, la innovación y el impacto humanitario.

La campaña generó más de 1.200 postulaciones calificadas, contribuyendo de esta manera con pilares fundamentales del Premio como lo son la inclusión, el sentido de pertenencia y el impacto regional, al conectar con comunidades de América Latina que tienen oportunidades de reconocimiento global.

Fundada en 2016, Sherlock Communications opera en toda América Latina, apoyando a empresas internacionales y regionales con estrategias de comunicación integradas. Con más de 150 profesionales bilingües y oficinas en seis países de la región, la agencia lidera campañas multinacionales e iniciativas de posicionamiento de marca en una amplia gama de industrias.

En los últimos años, Sherlock Communications ha acumulado más de 50 premios globales, fortaleciendo su reputación como una de las principales consultoras independientes de comunicación de la región.

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