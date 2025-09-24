AES e ISDEMU celebran una década formando mujeres electricistas en El Salvador

En diez años, se han impartido 54 cursos, que derivaron en 15 graduaciones. Muchas de las mujeres electricistas ya se han incorporado al mercado laboral, ya sea como colaboradoras en empresas constructoras y del sector eléctrico, o bien a través de sus propios emprendimientos, ofreciendo sus servicios.

AES El Salvador y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) celebraron el décimo aniversario del programa Mujeres Electricistas, una iniciativa que ha permitido la graduación de más de 1.000 salvadoreñas en un oficio técnico tradicionalmente dominado por hombres.

De acuerdo con la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), la empresa energética ha contribuido, con esta iniciativa, a la formación del 51 % de las mujeres electricistas certificadas en el país, lo que representa un avance significativo en la reducción de la brecha de género en el sector eléctrico.

Desde su puesta en marcha, el proyecto —que forma parte del eje de responsabilidad social empresarial AES Mujer— ha capacitado a 1.049 participantes, de las cuales 1.006 recibieron certificación oficial como técnicas electricistas por parte de la SIGET. Entre ellas, 945 cuentan con acreditación de cuarta categoría y 61 con la de tercera categoría.

“A través del programa de Mujeres Electricistas reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y con el desarrollo sostenible del país. Estas más de mil graduadas son un testimonio de que invertir en formación técnica para mujeres transforma vidas, comunidades y el sector eléctrico”, afirmó Abraham Bichara, Presidente Ejecutivo de AES El Salvador.

La décima promoción de mujeres electricistas se abre camino en el mercado laboral

En el marco de la celebración del décimo aniversario, AES e ISDEMU graduaron a 158 mujeres como Técnicas Electricistas. Con esta formación, las egresadas podrán emprender o trabajar en el sector eléctrico, y, lo más importante, impulsarán una transformación auténtica en el rubro, contribuyendo a una oferta laboral más inclusiva.

“Estos conocimientos han marcado un antes y un después en mi vida. Hoy tengo un oficio con el que puedo sacar adelante a mi familia y demostrar que las mujeres también podemos destacar en el mundo de la electricidad”, señaló Tamara Chamorro, técnica electricista de tercera categoría graduada de la novena promoción.

Este año fueron formadas 49 mujeres como técnicas electricistas de tercera categoría y 109 como técnicas electricistas residenciales de cuarta categoría, en tres grupos ubicados en la zona oriental, central y occidental del país.

Refuerzos técnicos alineados a las necesidades del sector eléctrico

La formación se ha complementado con especializaciones técnicas. En 2022 y 2023, las participantes de cuarta categoría recibieron un refuerzo en lectura de medidores, con 24 horas adicionales de instrucción.

Asimismo, en 2024 y 2025 para las graduadas de cuarta categoría se incluyó la capacitación en instalación y mantenimiento de aires acondicionados, alcanzando un total de 112 horas de formación. Ese mismo año, 103 mujeres recibieron cursos complementarios en áreas como automatización de motores eléctricos y diseño de sistemas fotovoltaicos.

Además, este año y por primera vez, AES en coordinación con FUNDEMAS, concluyó el programa EMPRENDE, una iniciativa diseñada para proporcionar a mujeres electricistas, graduadas de los cursos facilitados por AES El Salvador, conocimientos y herramientas digitales que les permitan fortalecer sus negocios y contribuir al crecimiento de su economía familiar.

En conjunto, estas iniciativas, no solo ha ampliado las oportunidades de empleabilidad para las participantes, sino que también ha impulsado la autonomía económica de las mujeres y consolidado un modelo de inclusión con impacto directo en el bienestar familiar y en su inserción en sectores estratégicos de la economía salvadoreña.

