El McDía Feliz de este año se realizará el miércoles 8 de octubre

McDonald’s El Salvador se prepara para celebrar nuevamente una de las jornadas más solidarias y esperadas del año: el McDía Feliz por los Niños, que tendrá lugar el próximo 8 de octubre en los 25 restaurantes de la cadena a nivel nacional.

Ese día tan especial, el 100% de la venta de Big Mac será donado nuevamente a la Fundación Sana Mi Corazón, institución que brinda esperanza a niños salvadoreños que padecen enfermedades cardíacas y que requieren procedimientos médicos vitales para seguir adelante.

Durante más de una década, gracias al McDía Feliz, más de 668 niños y niñas han recibido tratamientos y cirugías de cateterismo cardíaco con insumos de alta tecnología, mejorando su calidad de vida y, en muchos casos, salvándola. Este esfuerzo conjunto se ha convertido en un acto de amor que une a miles de salvadoreños en una misma causa.

“En McDonald’s estamos convencidos de que juntos podemos lograr grandes cambios en la vida de los niños que más lo necesitan. El McDía Feliz no es solo una jornada de solidaridad, es una celebración de esperanza. Queremos invitar a todos los salvadoreños a unirse a esta causa, ya sea comprando vales o

visitándonos el 8 de octubre. Cada Big Mac comprado es un gesto que transforma vidas”, expresó Christian Umaña, Gerente de País de McDonald’s El Salvador.

Compra de Vales Big Mac

A partir del 23 de septiembre, los salvadoreños podrán adquirir vales de Big Mac y McMenú Big Mac en todos los restaurantes McDonald’s, en Automac y a través de la App de McDonald’s.

Estos vales podrán canjearse entre el 9 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, lo que permite a las personas seguir apoyando la causa incluso después del gran día. Además, quienes deseen contribuir más podrán adquirir la cantidad de vales que deseen, convirtiendo cada uno en un aporte solidario.

McDía Feliz: un día de unión, alegría y esperanza

El próximo 8 de octubre, desde tempranas horas, los restaurantes McDonald’s se llenarán de entusiasmo con la participación de artistas, personalidades, influencers, medios de comunicación y voluntarios, quienes se sumarán para motivar a más salvadoreños a ser parte de esta gran celebración.

“Cada año el McDía Feliz nos recuerda el poder de la unión. No se trata solo de un producto, sino de lo que logramos juntos como sociedad: transformar la vida de niños que merecen un futuro lleno de salud, alegría y oportunidades”, agregó Rubén Ríos, gerente de mercadeo de McDonald´s El Salvador.

El McDía Feliz 2025 es una oportunidad única para demostrar que la solidaridad nos une como sociedad. Por ello McDonald´s invita a los salvadoreños a acompañar y ser parte de esta fiesta que transforma vidas.

