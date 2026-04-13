AES El Salvador fortalece su apuesta por el liderazgo femenino

A pocos días de desarrollarse el Foro de Liderazgo Femenino 2026 organizado por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), AES El Salvador reafirma su compromiso con la inclusión de las mujeres en el sector energético, destacando resultados concretos que evidencian el impacto de sus programas a lo largo de los años.

Como parte de su visión estratégica, la compañía ha impulsado iniciativas orientadas a transformar una industria tradicionalmente masculina, apostando por una participación femenina cada vez más activa, técnica y competitiva. Este enfoque no solo responde a una tendencia global, sino a una convicción institucional: promover oportunidades reales para el desarrollo económico de las mujeres salvadoreñas.

Uno de los principales motores de este compromiso es el programa AES Mujer, una plataforma que combina formación técnica especializada con el fortalecimiento de habilidades de emprendimiento. A través de este programa, más de mil mujeres han sido capacitadas y certificadas como electricistas de tercera y cuarta categoría, permitiéndoles ingresar al mercado laboral con una formación sólida y conocimientos prácticos.

El impacto del programa va más allá de la formación. Muchas de sus participantes han logrado emprender y consolidar sus propios negocios, generando ingresos sostenibles y contribuyendo al bienestar de sus familias y comunidades. De esta manera, AES El Salvador impulsa un modelo de inclusión productiva que promueve la autonomía económica y el liderazgo femenino en un sector clave para el desarrollo del país.

Miguel Campos, Vicepresidente Comercial y de Generación de AES El Salvador, destacó que estos resultados son parte de una visión de largo plazo. “Nuestro objetivo ha sido claro desde el inicio: no se trata solo de abrir espacios, sino de brindar las herramientas necesarias para que las mujeres puedan desarrollarse, tomar decisiones y convertirse en protagonistas del crecimiento económico”, señaló.

Asimismo, el ejecutivo subrayó que cerrar brechas de género implica generar acceso real a oportunidades y apostar por el desarrollo de talento con impacto tangible. En ese sentido, AES ha demostrado que la formación técnica, combinada con programas de innovación y emprendimiento, puede transformar vidas y dinamizar economías locales.

A medida que se acerca este importante espacio de diálogo sobre liderazgo femenino, AES El Salvador se posiciona como uno de los principales promotores de la equidad de género dentro del sector energético, consolidando una trayectoria basada en resultados, impacto social y visión sostenible.

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