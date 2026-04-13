Inauguran nueva Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos en el Hospital Bloom

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ElSalvador–El Ministerio de Salud presentó una nueva Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos en el Hospital Nacional de Niños “Benjamín Bloom”, con la que se busca fortalecer la atención especializada para la niñez salvadoreña.

La inauguración fue encabezada por el ministro Francisco Alabi, quien destacó que este espacio permitirá brindar soporte a pacientes que requieren monitoreo constante tras procedimientos de alta complejidad.

La nueva área cuenta con ocho camas totalmente equipadas con tecnología médica, incluyendo monitores de última generación, ventiladores, bombas de infusión y perfusión, así como sistemas diseñados para reducir el riesgo de infecciones intrahospitalarias.

Foto cortesía

De acuerdo con las autoridades, la unidad cumple con estándares internacionales y permitirá ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud, especialmente en casos de recuperación postquirúrgica, como cirugías cardíacas y neurológicas.

Además, se estima que este servicio podría alcanzar cerca de 11,000 atenciones anuales.

El proyecto representó una inversión superior a los dos millones de dólares y fue posible mediante la colaboración entre el sector público, el sector privado y fundaciones, entre ellas la Fundación Benjamín Bloom, así como el apoyo de familias benefactoras que contribuyeron a su ejecución.

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