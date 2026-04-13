VMT inicia estrategia para obtener datos de accidentes de tránsito

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ElSalvador–El Viceministerio de Transporte (VMT) anunció la implementación de una estrategia basada en análisis de datos para prevenir accidentes de tránsito y reducir el número de víctimas en las carreteras del país.

El viceministro, Nelson Reyes, explicó que la nueva metodología permite identificar con precisión dónde ocurren los siniestros, en qué horarios y cuáles son sus principales causas, con el fin de ajustar los operativos de control según cada zona.

De acuerdo con el funcionario, uno de los hallazgos es que en una carretera hacia Usulután predomina el adelantamiento antirreglamentario como principal causa de accidentes, especialmente en horas del mediodía. Mientras que en la vía entre Santa Ana y Ahuachapán, los incidentes se concentran durante la noche y están asociados al exceso de velocidad.

Reyes indicó que, a nivel general, se ha registrado un aumento en los accidentes vinculados a la velocidad excesiva y a la conducción bajo efectos de alcohol u otras sustancias, por lo que han reforzado los controles en carretera con base en estos patrones.

Además, destacó que la distracción al volante sigue siendo uno de los factores más determinantes en la siniestralidad. Según los datos recopilados, el uso del teléfono celular mientras se conduce se ha convertido en una de las principales causas de muertes en las vías.

En el contexto del reciente periodo vacacional de Semana Santa, el funcionario señaló que el país recibió alrededor de 208 mil turistas internacionales, lo que representó un incremento del 50 %. Sin embargo, aseguró que no se registró aumento en el número de fallecidos por accidentes de tránsito durante ese periodo.

Como parte de las acciones preventivas a largo plazo, el VMT trabaja junto al Ministerio de Educación de El Salvador para incorporar la educación vial en la currícula escolar, con el objetivo de fomentar una cultura de respeto a las normas de tránsito desde edades tempranas.

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