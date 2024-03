Agabeisi y Meanguera ganan

La emoción de los torneos nacionales infanto-juveniles vuelve a los terrenos salvadoreños con el inicio del campeonato Infantil AA, para jugadores de 11 y 12 años. En la jornada inaugural, los equipos de las academias Agabeisi (La Libertad) y Meanguera del Golfo (La Unión) iniciaron con victorias, en el torneo organizado por la Federación Salvadoreña de Béisbol (Fedebeis), con el respaldo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

Las ardillas se impusieron 16 carreras por 1 al equipo de Bengoa; mientras los “Guerreros del Golfo” derrotaron 16 por 14 a los de Don Bosco. La jornada se completará a mediados de la semana con el choque entre Zacamil y Colegio Dominico – Santa Ana.

En el diamante del Complejo Agabeisi, ubicado en La Sultana, Antiguo Cuscatlán, los dueños de casa se llevaron la victoria 16 carreras por 1, gracias a un gran trabajo monticular del derecho José Cuevas, quien lanzó tres entradas sin permitir imparables, una carrera limpia, con cinco ponches e igual número de boletos otorgados. Fue relevado por José A. Hernández, quien en una entrada no admitió hits ni rayitas, con un ponche y dos pasaportes. Ambos se combinaron para que la visita se fuera sin inatrapables en el juego.

“Empezé un tanto nervioso mi actuación en la lomita ya que lancé un par de bolas seguidas, pero de ahí en adelante me tranquilicé y logré tomar el ritmo. Gracias a Dios por esta primera victoria del torneo, esperemos que vengan muchas”, comentó Cuevas.

Pero no sólo Cuevas contribuyó con su brazo, ya que como primer bate en la alineación del manager Víctor Salazar, se fue de 2-2, un triple entre sus conexiones, con par de carreras anotadas y una base robada. El receptor Santiago Acosta también destacó con a la ofensiva al conectar cuadrangular de piernas en dos visitas al plato, con anotada e impulsada. Álex Carrillo fue el lanzador derrotado.

En el oriente del país, específicamente en el estadio Cyrill Errington de La Unión, la novena de Meanguera del Golfo defendió su feudo al imponerse 16 carreras por 14 al equipo de Soyapango-Don Bosco. Javier Alfaro fue el lanzador ganador, Pablo López se llevó la derrota y Carlos Galeas se apuntó el juego salvado.

Por lo vencedores destacaron Kelvin Bonilla, quien se fue de 3-2, con vuelacerca incluido, y la niña Nídia Barraza, quien ligó de 2-2, sencillo y triple. Por Soyapango, Dominic García se fue de 3-2, con cuadrangular.

La segunda fecha del torneo, a disputarse el sábado 16 de marzo, contará con los duelos Zacamil vs Bengoa, Agabeisi vs Meanguera del Golfo y Soyapango vs Colegio Dominico- Santa Ana.

Line Score

Sábado 9 de marzo de 2024

Complejo Bengoa

Equipo C H E Bengoa 1 0 4 Agabeisi 16 5 1

Pitcher ganador: José Cuevas

Pitcher perdedor: Axel Carrillo

Estadio Cyril Errington

Equipo C H E Soyapango 14 3 8 Meanguera del Golfo 16 7 6

Pitcher ganador: Javier Alfaro

Pitcher perdedor: Pablo López

Juego Salvado: Carlos Galeas

Resultados

FECHA RESULTADOS Sábado 9/3/24 Bengoa 1-16 Agabeisi Sábado 9/3/24 Soyapango 14-16 Meanguera

EQUIPO JUEGOS GANADOS PERDIDOS DIFERENCIA Agabeisi 1 1 0 – Meanguera 1 1 0 – Santa Ana 0 0 0 0.5 Zacamil 0 0 0 0.5 Soyapango 1 0 1 1.0 Bengoa 1 0 1 1.0

