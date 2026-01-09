Agentes de ICE hieren a dos civiles en Portland

Día a Día News

EEUU–En Portland, Oregon, dos personas resultaron heridas por disparos realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el jueves en una zona residencial, según confirmó la policía local.

Los hechos ocurrieron cuando las autoridades municipales recibieron una alerta sobre un hombre y una mujer que presentaban heridas de bala. Al llegar al lugar, los agentes policiales detectaron la posible participación de dos oficiales de ICE, informó el departamento de policía de Portland a través de su cuenta oficial en X.

Ambas víctimas fueron trasladadas a un hospital local; sin embargo, hasta el momento no se ha divulgado información sobre su estado de salud. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) emitió inicialmente un comunicado reconociendo la implicación de agentes federales en el incidente, pero dicho mensaje fue retirado poco después de la plataforma.

Las autoridades de Portland mantienen bajo reserva los detalles sobre el motivo de los disparos, aunque el jefe de policía Bob Day pidió a la población mantener la calma mientras continúa la investigación.

Este suceso sucede apenas un día después del tiroteo fatal protagonizado por un agente de ICE en Minneapolis, que cobró la vida de Renee Good y provocó protestas y críticas hacia la política migratoria del presidente Donald Trump. En los últimos meses, enfrentamientos similares han costado la vida a al menos siete personas, elevando la tensión en torno a la actuación de las fuerzas federales encargadas de la inmigración.

El caso de Portland intensifica el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales en el marco de la política migratoria vigente, que continúa siendo un foco de controversia y movilización social en varias ciudades de Estados Unidos.

