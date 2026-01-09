La jubilación laboral en California ya está en vigor

A partir del 1 de enero, el requisito de jubilación en el lugar de trabajo de California entró en pleno vigor en todo el estado, según el Proyecto de Ley del Senado 1234, la Ley de Fideicomisos de Ahorro para la Jubilación de CalSavers. Según esta ley, los empleadores con uno o más empleados que no ofrezcan un plan de jubilación calificado y no estén exentos de otra manera están obligados a cumplir con la ley estatal o podrían enfrentar posibles sanciones. El programa estatal, CalSavers, ofrece una opción de ahorro para la jubilación basada en la nómina que permite a los empleados ahorrar para su futuro, mientras que los empleadores facilitan el programa sin comisiones ni responsabilidad fiduciaria.

CalSavers se creó para ayudar a cerrar la brecha de ahorro para la jubilación en California, ampliando el acceso a los ahorros para los trabajadores que históricamente carecían de planes patrocinados por el empleador. Los empleadores con uno o más empleados deben ofrecer un programa de ahorro para la jubilación, ya sea proporcionando un plan calificado o facilitando CalSavers.

Al 30 de diciembre, más de 598,000 californianos habían financiado sus cuentas de jubilación a través de CalSavers, ahorrando en conjunto más de $1,590 millones, con una contribución mensual media de $146. Al mismo tiempo, casi 247,000 empleadores se habían registrado y más de 64,100 estaban facilitando activamente las contribuciones a la nómina, lo que refleja un crecimiento constante desde el lanzamiento de CalSavers en 2019.

El programa beneficia particularmente a los trabajadores empleados por pequeñas y medianas empresas, así como a aquellos que tienen salarios más bajos, trabajan a tiempo parcial o trabajan en industrias y comunidades donde el acceso a los planes de jubilación tradicionalmente ha sido limitado.

“La seguridad en la jubilación no debería depender de dónde trabajas ni de cuánto ganas”, afirmó Fiona Ma, Contadora Pública Certificada (CPA). “Lo que estamos viendo es que cientos de miles de californianos reservan dinero constantemente para su futuro, a menudo por primera vez, simplemente porque el ahorro está incluido en su nómina. Ese es precisamente el tipo de acceso que CalSavers buscaba crear”.

“Con la plena vigencia del requisito de jubilación laboral, garantizamos que ahorrar para el futuro ya no sea un privilegio reservado para unos pocos, sino una oportunidad básica disponible para los trabajadores de todo el estado”, declaró David Teykaerts, director ejecutivo de CalSavers. “CalSavers ayuda a las personas a tomar el control de su futuro financiero, un sueldo a la vez”.

Para fomentar el cumplimiento temprano y reconocer a los empleadores participantes, CalSavers lanzó la campaña de incentivos Rewarding Retirement Readiness, que otorgó premios en efectivo a los empleadores que se registraron y comenzaron a facilitar el programa antes de la fecha límite.

Los empleadores que no cumplan con el requisito de jubilación en el lugar de trabajo pueden estar sujetos a acciones de cumplimiento y sanciones financieras según la ley estatal.

Compartir esta nota