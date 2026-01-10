La competencia por las viviendas será más feroz en Hartford este año, superando al líder consecutivo Buffalo en el pronóstico anual de los mercados más competitivos de Zillow.

Algo común entre las áreas metropolitanas del Noreste y de la costa de California que encabezan la lista es la escasez de opciones para los compradores. Esto impulsó ventas rápidas y el crecimiento de los precios de las viviendas en 2025 y debería mantener el rápido aumento del valor de las viviendas en 2026.

“La competencia entre compradores será intensa y los vendedores tendrán la ventaja en los mercados más competitivos de este año. Los compradores deberán aprovechar todos los recursos a su alcance en estos mercados de rápido movimiento, desde su equipo de expertos hasta herramientas tecnológicas y asistencia financiera, pero los compradores exitosos ganarán capital rápidamente”, dijo el economista jefe de Zillow, Mischa Fisher. “En el mercado actual, la asequibilidad es fundamental, pero cualquier mejora en 2026 dependerá de la ubicación”.

El análisis de los mercados más competitivos de Zillow clasifica las 50 áreas metropolitanas más pobladas del país en función de:

El crecimiento del valor de las viviendas — tanto pasado como esperado.

Datos de Zillow de 2025 sobre la competencia en el mercado de la vivienda: cuán rápido se vendieron las casas, con qué frecuencia los vendedores redujeron precios y la proporción de viviendas que se vendieron por encima del precio de lista.

El crecimiento del empleo por cada nueva vivienda con permiso de construcción.

Hartford ocupó el cuarto lugar en la lista de predicciones de Zillow para 2025, que destacó un pronóstico de apreciación líder a nivel nacional. Esa predicción resultó acertada: los valores de las viviendas crecieron más rápido en Hartford que en cualquier otra área metropolitana principal el año pasado, con un aumento del 4.6%. El aumento debería continuar en 2026; se prevé que Hartford vuelva a liderar el crecimiento de los precios este año, aunque a un ritmo anual ligeramente más moderado del 3.9%.

Los compradores enfrentaron una presión extrema en Hartford el año pasado, con un 66.4% de las viviendas vendidas por encima del precio solicitado, la cifra más alta del país, y la segunda proporción más baja de viviendas con recortes de precio, con apenas 16.5%. No es probable que las inyecciones de inventario provengan ni de propietarios actuales ni de constructores; los compradores deben estar preparados para guerras de ofertas y decepciones.

Zillow pronosticó que Buffalo sería el mercado más competitivo en 2024 y 2025, y ambos pronósticos fueron acertados. Los vendedores mantuvieron una fuerte ventaja en las negociaciones allí durante todo el año pasado, lo que le otorgó el valor de competencia más alto en el índice de actividad del mercado de Zillow entre las principales áreas metropolitanas.

En el tercer lugar de la lista se encuentra el área metropolitana de Nueva York, que incluye partes de Nueva Jersey y Pensilvania. Contribuyen a su alta posición en 2026 un pronóstico positivo de precios de viviendas, un sólido crecimiento del empleo y la proporción más baja de anuncios con recortes de precio entre las áreas metropolitanas principales, con solo 13.5%. Economistas de StreetEasy® han pronosticado un mercado más dinámico y con mayor inventario dentro de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York este año.

Las predicciones generales de Zillow para 2026 indican que los valores de las viviendas se recuperarán tras un periodo plano en 2025 y aumentarán modestamente un 1.7%. Se prevé que las tasas hipotecarias continúen una suave trayectoria a la baja hacia el 6%, lo que debería impulsar las ventas de viviendas, y que la asequibilidad mejore algo tanto para inquilinos como para compradores.

Cómo deben manejar los compradores los mercados competitivos:

Preparación financiera. Los pagos de renta a tiempo (incluso los pasados) pueden ayudar a elevar las puntuaciones de crédito de los inquilinos. Comparar opciones de hipoteca, obtener una preaprobación y utilizar programas de asistencia para el pago inicial (disponibles en cada listado de Zillow) puede dar a los compradores una ventaja financiera y competitiva.

Comprar de forma inteligente. Las herramientas de recorridos digitales pueden separar rápidamente las mejores opciones de las que no son compatibles, mientras que Zillow BuyAbility rastrea las tasas hipotecarias y las reducciones de precio para asegurarse de que los resultados de búsqueda estén dentro del presupuesto.

Ranking de los Mercados Más Calientes de 2026 Área Metro Ranking 2025 Índice de Valor de Vivienda de Zillow (ZHVI), octubre 2025 Crecimiento interanual del ZHVI, oct. 2025 Pronóstico de crecimiento del valor de la vivienda, interanual en oct. 2026 Índice Zillow de Actividad del Mercado 2025 Cambio en el inventario frente a los promedios 2018–2019 1 Hartford, CT 4 $381,760 4.3% 3.9% 89.6 -63.0% 2 Buffalo, NY 1 $277,499 3.7% 2.5% 95.8 -39.1% 3 New York, NY 41 $704,284 2.9% 1.5% 76.3 -48.4% 4 Providence, RI 3 $503,409 2.5% 3.0% 70.0 -54.9% 5 San Jose, CA 48 $1,558,466 -2.1% 1.2% 90.6 -26.7% 6 Philadelphia, PA 5 $378,054 3.0% 1.7% 59.8 -39.4% 7 Boston, MA 16 $717,711 1.2% 1.5% 75.2 -30.3% 8 Los Angeles, CA 34 $941,869 -1.2% 1.1% 63.4 -18.5% 9 Richmond, VA 9 $383,275 1.3% 2.1% 69.1 -34.2% 10 Milwaukee, WI 42 $369,303 3.7% 2.1% 65.2 -25.7%

Compartir esta nota