Agosto se despide con la superluna “azul, un fenómeno que no se verá  hasta 2026

Escucha este artículo Escucha este artículo

La Luna viaja alrededor de nuestro planeta en una órbita elíptica, o un círculo alargado, con la Tierra más cerca de un lado de la elipse, explica la NASA en su página web.

Cada mes, la Luna pasa por el punto más cercano a la Tierra (perigeo) y el punto más alejado de la Tierra (apogeo).

Cuando la Luna está en su punto más cercano a la Tierra o cerca de él y al mismo tiempo es una Luna llena, el fenómeno se llama “superluna”.

Es la segunda luna llena de este mes, es una rareza celestial. Cada mes suele tener solo una Luna Llena, pero a veces surgen Lunas azules porque el ciclo lunar dura 29,5 días. La segunda de dos Lunas Llenas en un solo mes se conoce como «Luna Azul».

En este sentido, una Luna Azul no tiene nada que ver con su color, no es azul. De hecho, no tiene un aspecto distinto de las Lunas llenas habituales.

Sin embargo, en esta ocasión al coincidir con el perigeo lunar recibe la denominación de Superluna, lo que hará que parezca más grande y brillante que las Lunas normales.

Este 31 de agosto de 2023, a las 01:35 GMT, ocurrirá la segunda Luna llena en un mes calendario. Estará a 357,344 km, siendo la Luna Llena más grande y brillante del año.

La distancia promedio entre la Luna y nuestro planeta es de 384,400 km. La próxima Luna Azul es en agosto de 2024, pero la última vez que se pudo ver una Superluna Azul (coincidiendo con el perigeo) fue en diciembre de 2009 y la siguiente será dentro de 9 años.

¿Cómo y a qué hora podrá observarse la superluna azul?

En gran parte del mundo la superluna azul podrá verse sin la necesidad de usar binoculares o telescopios. Solo bastará mirar al cielo, siempre y cuando las condiciones meteorológicas de cada sitio sean favorables.

Aunque la Luna podrá observarse desde que aparezca en el horizonte y durante la noche, trata de no perderte la hora de máximo esplendor en tu país.

El momento exacto de Luna llena se define como el punto en el que el satélite se encuentra a 180 grados del Sol, completamente opuesto a nuestra estrella en el cielo sobre la Tierra.

Compartir esta nota