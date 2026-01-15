Mié. Ene 14th, 2026

Alerta de Salud: La temporada de influenza 2026 muestra síntomas más graves

Ene 14, 2026

A medida que los casos de influenza aumentan en todo el país, los servicios de urgencias están reportando una tendencia preocupante: una cepa más agresiva que está enfermando gravemente a pacientes de todas las edades.

El Dr. Sam Torbati, director médico del Servicio de Emergencias de Cedars-Sinai, advierte que este año la situación es distinta. «Parece ser una cepa más agresiva y un problema más grave», afirmó. «No recuerdo que el año pasado hubiera tantos pacientes tan enfermos».

¿Quiénes corren mayor riesgo?

Aunque la influenza está afectando a personas de todas las edades, el Dr. Torbati señala dos grupos particularmente vulnerables:

Adultos mayores que viven solos: La falta de supervisión puede llevar a que pasen días en cama sin hidratación adecuada, poniéndolos en grave peligro.

Personas con enfermedades crónicas: En estos pacientes, el agotamiento extremo aparece a los dos o tres días, complicándose a menudo con infecciones bacterianas o deshidratación severa.

Síntomas comunes y duración

En esta fase de la temporada, los síntomas típicos incluyen:

Fiebre (que suele durar entre 2 y 5 días).

Dolor corporal y óseo intenso.

Secreción nasal y tos persistente.

Tenga en cuenta: El proceso de recuperación total está tardando entre 7 y 10 días. Es fundamental no apresurar el regreso a las actividades normales hasta sentirse al 100%.

Guía de tratamiento y prevención

Para quienes contraen el virus, el Dr. Torbati recomienda:

Para jóvenes y adultos sanos: Descanso, aislamiento y mucha hidratación. El uso de medicamentos de venta libre como Tylenol o Motrin puede ayudar a controlar la fiebre y el dolor.

Para pacientes de riesgo: Aquellos con asma, dificultades respiratorias o edad avanzada deben consultar a un médico para evitar complicaciones.

La mejor defensa: La vacunación. «Aunque las vacunas no previenen completamente la influenza, hay pruebas suficientes de que reducen drásticamente la gravedad de los síntomas», asegura el especialista.

