Hongos de la muerte vinculados a tres muertes, tres trasplantes de hígado y 35 hospitalizaciones

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) publica una actualización de su aviso de salud del 5 de diciembre debido a un brote de intoxicación por amatoxina que continúa en California. Este brote está relacionado con el consumo de hongos silvestres recolectados y ha causado graves daños hepáticos tanto en niños como en adultos, resultando en la muerte de tres adultos y tres trasplantes de hígado hasta la fecha. El CDPH insta a los californianos a no recolectar ni consumir hongos silvestres.

Entre el 18 de noviembre y el 6 de enero, el Sistema de Control de Envenenamiento de California (CPCS) identificó 35 casos de hospitalización en el norte de California y la Costa Central, abarcando regiones desde Sonoma hasta San Luis Obispo. Las personas afectadas tienen entre 19 meses y 67 años de edad e incluyen grupos familiares y casos individuales. Se ha proporcionado tratamiento médico para la intoxicación por amatoxina en los siguientes condados: Alameda, Contra Costa, Monterey, San Francisco, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz y Sonoma. La mayoría de los casos se concentran en el área de la Bahía de Monterey y San Francisco, aunque el hongo de la muerte se puede encontrar en todo el estado, especialmente junto a robles, otras especies de madera dura y algunos pinos.

La información proporcionada por algunas personas afectadas indica que los hongos Death Cap se recolectaron en varios lugares del norte de California y las regiones de la costa central, incluidos condados, ciudades y parques nacionales.

Lo que pueden hacer los californianos:

Evite recolectar y consumir setas silvestres durante esta temporada de alto riesgo, cuando abundan las setas de la muerte. Estas setas siguen siendo venenosas incluso después de cocinarlas, hervirlas, congelarlas o secarlas.

Compre hongos en supermercados y minoristas confiables y tenga cuidado al comprarlos a vendedores ambulantes.

Mantenga a los niños y a las mascotas alejados de los hongos silvestres.

Busque ayuda de inmediato si usted o alguien que conoce ha consumido un hongo venenoso. Llame a la línea directa del CPCS: 1-800-222-1222. No espere a que aparezcan los síntomas. El tratamiento es más difícil una vez que aparecen.

Los síntomas iniciales, como diarrea acuosa, náuseas, vómitos, dolor abdominal y deshidratación, pueden presentarse entre 6 y 24 horas después de la ingestión de estos hongos tóxicos y suelen desaparecer en un día. Sin embargo, esta breve mejoría puede ser engañosa, ya que los pacientes aún pueden desarrollar daño hepático grave o mortal entre 48 y 96 horas después de consumir los hongos.

