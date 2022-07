Alerta Roja focalizada en Residencial Brisas de San Francisco tras daños por lluvias

Escucha este artículo Escucha este artículo

Diferentes instituciones de Gobierno informaron que brindarán una solución integral y definitiva a las familias afectadas en la residencial Brisas de San Francisco, en San Salvador, con la ejecución de las labores de mitigación y reconstrucción de la zona afectada por las lluvias.

Tras las fuertes lluvias, la bóveda cedió, provocando un peligro a los habitantes de la zona .

Además, serán apoyados con la obtención de un hogar temporal, mientras se desarrollan los trabajos.



Para ello, el Ministerio de Gobernación decretó alerta roja focalizada en la residencial, ante el colapso de la bóveda, ubicada en el lugar, por lo que se dispondrá de todos los recursos que el Estado necesite, informaron.



La medida será aplicada mientras el Ministerio de Obras Públicas y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) realicen los trabajos de reparación de la bóveda y la reconstrucción de las viviendas afectadas o en riesgo de colapso.



Por su parte, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, detalló que se iniciará lo más pronto posible con la entrega de una compensación económica para cada una de las familias afectadas, con la finalidad de que puedan ser reubicadas momentáneamente.



“Ya tenemos los fondos, con el Ministerio de Hacienda, para entregar la compensación económica para que las familias puedan ser reubicadas mientras el Ministerio de Obras Públicas y ANDA hacen las respectivas reparaciones, que es resolver el problema de forma integral”, comentó el titular de Gobernación.



En cuanto a las obras, se reconstruirá toda la bóveda que comprende 550 metros de longitud. Trabajos que iniciarán desde las zonas cercanas a las viviendas, para proteger sus infraestructuras. Los trabajos se desarrollarán en menos de un año, con una inversión de $3.1 millones para la reconstrucción de la cama hidráulica y la construcción de las paredes de una nueva bóveda, como obras iniciales.



“Con estas obras vamos a garantizar que las familias estén seguras y que en los próximos inviernos no tengan que estar con las pesadillas de que tienen que irse de sus viviendas y que tengan que ser desalojados por los problemas que se dan en el sector. No vamos a dejar que esto siga pasando, no nos vamos a ir de aquí hasta que las familias tengan una respuesta”, afirmó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.



Jaime Pérez, representante de las familias de Brisas de San Francisco, agradeció el respaldo del Gobierno del Presidente Bukele.



“Hemos tenido excelente receptividad por parte de los funcionarios del Gobierno, y vemos una total disposición de resolver permanentemente la situación que nos agobia. Con estos anuncios confiamos que todo será resuelto, estamos completamente agradecidos”, manifestó



De igual manera, las familias expusieron que la respuesta del Gobierno ha sido rápida y que se está dando soluciones integrales a la problemática, por lo que reiteraron el agradecimiento por la ayuda económica que ha autorizado el jefe de Estado, ya que esto les permitirá financiar otro lugar para habitar mientras duren los trabajos.



“Agradecemos infinitamente la ayuda económica que ha autorizado el Presidente Bukele para que podamos financiar otro lugar para habitar mientras duren los trabajos en la zona. De igual forma, estamos muy agradecidos por el compromiso de suspender temporalmente los pagos de servicios y de impuestos”, expresaron las familias favorecidas con este proyecto.

