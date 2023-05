“Alimenta Tu Mente” es un proyecto que presenta más sobre los OGM u organismos genéticamente modificados”

Escucha este artículo Escucha este artículo

Alimenta Tu Mente es una iniciativa de educación y difusión sobre la biotecnología agrícola que fue presentada por primera vez en marzo de 2020 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), en colaboración con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Es una iniciativa educativa de múltiples fases que busca ayudar a los consumidores a entender mejor los alimentos genéticamente modificados, conocidos comúnmente como OGM u organismos genéticamente modificados.

La iniciativa se encuentra ahora en su cuarta y última fase, y ofrece a los consumidores nuevos materiales educativos que se suman a la colección existente de recursos sobre los OGMs en la página web Alimenta Tu Mente de la FDA.

Se encuentran disponibles una hoja de datos y dos infografías, que ayudarán a los consumidores a entender algunos de los impactos del aumento en los cultivos OGM y las técnicas empleadas para desarrollarlos:

Los OGM y el medio ambiente analiza el impacto que pueden tener los cultivos de OGM en el medio ambiente.



Los OGM fuera de EE. UU.: Un análisis detallado de la berenjena Bt analiza los efectos del cultivo de un OGM en Bangladesh y describe cómo puede mejorar las vidas de agricultores y consumidores en ese país.

Edición del genoma presenta un resumen de cómo se emplea una herramienta científica denominada “edición del genoma” para introducir nuevas características a los cultivos.



Dos nuevos videos (disponible solo en inglés) brindarán a los consumidores la oportunidad de escuchar directamente a científicos, agricultores y expertos federales acerca de los OGM, así como el propósito, regulación e impacto de los OGM en todo el mundo:

Talk About GMOs: Experts Who Know Them and Grow Them (Hablemos sobre los OGM: Expertos que los conocen y los cultivan) presenta a científicos y agricultores que analizan qué son los cultivos de OGM, por qué los están produciendo y su impacto en todo el mundo.



GMOs: Government Regulation and Your Safety (OGM: Regulación gubernamental y su seguridad) presenta conversaciones con expertos de la FDA, el USDA y la EPA acerca de cómo las agencias federales trabajan juntas para garantizar que los OGM sean seguros para la salud de los seres humanos, las plantas y los animales.



Estos nuevos materiales educativos, así como la biblioteca actual de materiales de Alimenta Tu Mente, están a disposición para que conozca más acerca de los OGM que están presentes en nuestro suministro de alimentos. Los materiales de Alimenta Tu Mente también están disponibles en español (https://www.fda.gov/food/agricultural-biotechnology/biotecnologia-agricola ) y la FDA informará al público cuando estos recursos estén disponibles en otros idiomas además del inglés.

20 total views, 20 views today

Compartir esta nota