Alina Poloboc, la pintora de lo extravagante y auténtico, llega a Art Basel Miami

Alina Poloboc, la pintora de lo extravagante y auténtico, llegó a Art Basel Miami con “Another me”, su colección 2022.



En el evento participaron los influencers Alejandro Benzaquen, Paola Ruiz, Sol Carlos, Mabel Moreno y Yudy Arias, así como el escultor italiano Lorenzo Quinn. El popular cantante cubano Leoni Torres recibió una de sus obras, al igual que la celebrity Andrea, creadora de “Dance with Andrea”.

“Es una colección de cuadros que nunca he hecho antes. Es muy diferente, colorida, atrevida, algo que me inspiró desde que me moví a Miami desde España. Es la explosión que quería transmitir con estos colores. Son las emociones de Miami, que es totalmente diferente de todo lo que he vivido hasta ahora”, explicó Alina.



La artista nació en 1991 en Moldavia, donde trabajó como presentadora de televisión. En Italia descubrió su pasión por la pintura, donde vivió dos años. Luego se trasladó a la isla española de Mallorca en 2015, cuya luz especial la cautivó.



A los nuevos artistas, Alina Poloboc recomienda experimentar constantemente con técnicas nuevas hasta encontrar un estilo propio, sin demasiadas reglas; así como abandonar todos los miedos al ponerse delante de la tela: “Hay que hacer lo que uno sienta, disfrutar del momento. A mayor miedo, mayor posibilidad de estropear la pintura. Tampoco debemos tomar demasiado en serio las críticas”.

