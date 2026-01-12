Álvaro Arbeloa releva a Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Día a Día News

España–El Real Madrid confirmó este lunes la salida de Xabi Alonso como técnico del primer equipo, en un acuerdo consensuado entre ambas partes. La decisión se produjo apenas un día después de la derrota en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del Real Madrid Castilla, asumirá el cargo principal.

El club merengue expresó en un comunicado oficial que Xabi Alonso, quien llegó al banquillo en junio de 2025 procedente del Bayer Leverkusen, siempre tendrá el respeto y cariño de la afición blanca. “Es una leyenda del Real Madrid que ha representado los valores de la institución”, indicó el comunicado, que destacó además el agradecimiento por el trabajo realizado por Alonso y su cuerpo técnico.

Por su parte, Álvaro Arbeloa, quien entrenaba al filial desde junio de 2025 y mantenía al equipo en la zona alta de la Primera RFEF, dará el salto al primer equipo. El exjugador y ahora entrenador desarrolló toda su carrera formativa dentro de la cantera del Real Madrid desde 2020, ganando títulos en las categorías Infantil A, Cadete A y Juvenil A, incluyendo un triplete con este último.

Arbeloa también es recordado por su etapa como jugador en el Real Madrid entre 2009 y 2016, periodo en el que disputó 238 partidos oficiales y conquistó ocho títulos, entre ellos dos Ligas de Campeones y una Liga española.

La llegada de Alonso en mayo de 2025 generó expectativas tras la salida de Carlo Ancelotti, quien se marchó para dirigir a la selección brasileña. Sin embargo, tras un inicio prometedor, su ciclo estuvo marcado por altibajos deportivos y cuestionamientos sobre el estilo de juego. Pese a arrancar con siete victorias consecutivas, la irregularidad apareció con goleadas en contra y empates que hicieron perder la ventaja en LaLiga frente al FC Barcelona.

Su última prueba fue la final de la Supercopa, donde el Real Madrid cayó 3-2 ante el Barcelona. Ese resultado fue determinante para cerrar esta etapa. Ahora, Arbeloa debutará este miércoles al frente del primer equipo en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete Balompié.

Florentino Pérez y la directiva depositan confianza en que Arbeloa continúe el trabajo en la búsqueda de estabilidad y buenos resultados para el club en la presente temporada.

