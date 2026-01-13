João Cancelo regresa al Barça con ganas de pelear un lugar y ganar títulos

Día a Día News

El FC Barcelona confirmó este martes la cesión del lateral portugués João Cancelo, procedente del Al Hilal Saudi FC, hasta el final de la temporada 2025-2026. El jugador lucirá el dorsal ‘2’ y podrá debutar en cuanto Hansi Flick lo considere oportuno.

Tras firmar el contrato, Cancelo habló claro: “Vengo para ganarme un espacio. Sé que Jules, Balde, Gerard y Eric están rindiendo muy bien, será complicado, pero me gustan los retos y quiero demostrar que puedo aportar”.

Su regreso se había complicado por problemas de transferencia, pero finalmente quedó cerrado. “Cuando Deco me llamó, le dije al Al Hilal que esperaba al Barça. Tenía otras opciones, pero mi prioridad siempre fue volver aquí”, explicó.

El defensa de 31 años reconoció que la salida del club saudí fue inesperada. “El entrenador cambió de opinión en pocos días y me sorprendió, pero al enterarme del interés del Barça me puse a tope.”

Cancelo llega en buenas condiciones físicas a pesar de una lesión en septiembre que lo marginó temporalmente del Al Hilal. “He seguido entrenando, estuve con la selección y estoy listo para competir”.

El portugués, que ya estuvo cedido en el Barça la temporada pasada (2023/24), disputó 42 partidos oficiales, anotó cuatro goles y dio cinco asistencias. Ahora vuelve con la ilusión de aportar en un equipo “más fuerte, con mucho talento y hambre de títulos”.

Sobre su futuro, se mostró abierto: “Tengo contrato con Al Hilal, pero ahora vengo a disfrutar y ayudar hasta final de temporada. No pude ganar títulos en mi primer paso, esta vez quiero hacerlo”.

La llegada de Cancelo también fue posible gracias a una excepción de LaLiga tras la lesión de Andreas Christensen, lo que permitió al club azulgrana inscribir al jugador pese a sus restricciones económicas.

El Barça, líder sólido de LaLiga, se prepara para enfrentar este jueves al Racing de Santander, líder de Segunda División, en los octavos de final de la Copa del Rey, con una plantilla reforzada y ambiciones claras.

El Barça es tu casa, João 🫶 pic.twitter.com/TtX5gKGPwv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 13, 2026

