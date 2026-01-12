Raphinha brilla con doblete y el Barcelona se queda con la Supercopa de España

Día a Día News

El FC Barcelona conquistó la Supercopa de España tras vencer 3-2 al Real Madrid en una final intensa disputada en Yeda, Arabia Saudí. El brasileño Raphinha fue la figura del encuentro al marcar dos goles decisivos, mientras que Vinícius Júnior también destacó con una actuación que revivió al conjunto blanco por momentos.

El partido inició con un planteamiento táctico equilibrado. El Barcelona dominó la posesión del balón, pero el Real Madrid, con una línea de cinco defensores, logró mantener el orden y esperar su oportunidad al contragolpe. Joan García, portero azulgrana, respondió bien en las primeras llegadas del equipo dirigido por Xabi Alonso.

Raphinha abrió el marcador al minuto 36, aprovechando un error defensivo de los merengues. La respuesta del Real Madrid llegó al cierre del primer tiempo, cuando Vinícius igualó el marcador con una jugada individual en la que superó a varios defensores antes de definir con precisión. Apenas dos minutos después, Pedri asistió a Robert Lewandowski para que el Barcelona retomara la ventaja (2-1). Sin embargo, Gonzalo García volvió a empatar (2-2) antes del descanso, tras un rebote dentro del área.

La segunda mitad mantuvo el ritmo vertiginoso, con oportunidades para ambos equipos. Courtois evitó el gol en varias ocasiones, mientras que Vinícius volvió a exigir a Joan García con dos remates potentes. El ingreso de Marcus Rashford y Ferran Torres dio más frescura al Barcelona, que retomó el control del juego.

El gol definitivo llegó al minuto 73, cuando Raphinha disparó desde la frontal y, tras un desvío en Asencio, el balón superó a Courtois para sellar el 3-2. En los minutos finales, el Real Madrid intentó reaccionar, pero se topó con una defensa bien organizada y la expulsión de Frenkie de Jong complicó aún más sus opciones. Carreras y Asencio tuvieron las últimas oportunidades, pero no lograron convertir.

Con este resultado, el Barcelona se consagra campeón de la Supercopa de España por decimosexta vez y reafirma su condición de favorito en el inicio de la temporada. Raphinha, autor de cuatro goles en el torneo, fue elegido el mejor jugador del encuentro.

