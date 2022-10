Escucha este artículo Escucha este artículo

“Nadie nos enseñó a amar, pero eso no quiere decir que no podamos aprender”, afirma la psicóloga más famosa del mercado hispano.

La Dra. Nancy Álvarez, la terapeuta familiar, psicóloga y sexóloga más reconocida del mercado hispano, presentó en Miami su nuevo libro, “Amarse no es suficiente”, un texto para enseñar a elegir a la pareja correcta, sanar los problemas de la infancia y así triunfar en el amor.



“Nadie nos enseñó a amar, pero eso no quiere decir que no podamos aprender. Luego de años de estudio e investigación, he concluido que la razón principal por la que se elige a la persona equivocada, tiene que ver con los problemas no resueltos de la niñez”, explicó la Dra. Nancy.





En opinión de la experta en relaciones de pareja, una relación sana y equilibrada se consigue, en primer lugar, resolviendo las situaciones del pasado que condicionan la forma en que las personas se relacionan con otras.



“Si la familia funciona, entonces los hijos funcionan y la sociedad también. Por ello, me he propuesto como propósito de vida ayudar a todas las personas a sanar su niña o niño interno, para que puedan construir relaciones con base en tres aspectos fundamentales: amar y sentirse amado, cuidar y sentirse cuidado y comprender y sentirse comprendido”, añadió.



“Amarse no es suficiente”, que ya está disponible online, incluye ejercicios de retrospección y prácticos. Ayudará a los lectores a recorrer las heridas no sanadas de la infancia y explicará cómo el amor propio no es suficiente para que la relación funcione bien.

