“America’s Family”: Un largometraje sobre una familia de estatus migratorio mixto que busca el sueño americano

AMERICA’S FAMILY, el primer largometraje de la cineasta Anike Tourse y la productora ejecutiva Angelica Salas de CHIRLA Liberty Film, se estrenará en cines en nueve mercados de los Estados Unidos del domingo 12 de noviembre al jueves 30 de noviembre . Los Ángeles, CA, la noche de inauguración está programada para el 18 de noviembre de 2023 a las 7 p.m.

Después de su estreno mundial en Dances with Films el año pasado, “AMERICA’S FAMILY” recibió tanto el Premio del Público por Largometrajes Narrativos como el Gran Premio del Jurado por Largometrajes Narrativos.

Este poderoso y conmovedor docudrama sigue a la familia Díaz, una típica familia de inmigrantes estadounidenses cuyas vidas se ven repentinamente destrozadas cuando los agentes de ICE llegan el Día de Acción de Gracias, arrestan a su madre y deportan a su hijo mayor a México. Mientras su marido busca refugio, sus dos hijos nacidos en Estados Unidos, un joven abogado y su hermana adolescente, harán todo lo posible para reunir a la familia.

La gira limitada en cines de la película está programada de la siguiente manera: Boston, MA (12 de noviembre), Loveland, CO (13 de noviembre), Miami, FL (16 de noviembre), Nueva York, NY (17-23 de noviembre), Los Ángeles, CA (18-24 de noviembre), Santa Bárbara, CA (19 de noviembre), Calexico, CA (20 de noviembre), Tucson, AZ (21 de noviembre), Washington, DC (30 de noviembre).

En esencia, la película rinde homenaje a las perspectivas auténticas de los inmigrantes inspiradas en historias y eventos reales, uniendo a artistas profesionales, defensores comunitarios y activistas. Talentos notables como el actor Ricardo Cisneros llevan a la pantalla sus experiencias vividas, uniendo la ficción con la realidad. El actor Emmanuel López Alonso asume el papel del hijo abogado que lanza una cruzada en los tribunales para reunir a la familia, mientras que Jailene Arias, miembro de CHIRLA, asume el papel de Valentina, lo que desató un movimiento en las redes sociales que revela los desafíos sistémicos de las leyes de inmigración injustas. .



Los cineastas Anike Tourse dice: “Estamos encantados de que AMERICA’S FAMILY y WE ARE HERE estén inspirando al público a apoyar a los jóvenes y las familias inmigrantes y a abogar por leyes para la unidad familiar en lugar de la detención y la deportación. Las películas están resonando en el público, recordándoles que los deportados injustamente son parte de nuestras familias y comunidades, y que deben tener voz y voto en el futuro de la inmigración y el derecho a permanecer con sus seres queridos o regresar con ellos, como todos hacemos. debería.”