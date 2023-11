Victoria’s Secret con Mariah Carey en Campaña Navideña

Escucha este artículo Escucha este artículo

Hoy, la icónica marca Victoria’s Secret lanza al mercado su esperada campaña navideña, y lo hace con una figura que personifica el espíritu festivo como nadie más que Mariah Carey. La Reina de la Navidad se une a la firma de lencería para celebrar la temporada de la manera más deslumbrante.

En un entorno festivo con un fondo rojo y un terreno cubierto de nieve, Mariah Carey deslumbra al modelar la nueva colección de Victoria’s Secret. Desde elegantes conjuntos de camisetas hasta exquisitos vestidos y lujosas batas, la cantante se convierte en la embajadora de la magia navideña para la marca.

Mariah Carey comparte su entusiasmo por la colección, destacando su versatilidad y la capacidad de adaptarse a diferentes ambientes y estados de ánimo. Al respecto, afirma: “Me encanta que las diferentes prendas que usé tengan diferentes auras: algunas son acogedoras y festivas, mientras que otras son más seductoras y juguetonas. Uno de mis looks favoritos fue el conjunto dorado con intrincados detalles. Realmente sentí la elegancia navideña cuando lo llevé.”

A pesar de sus compromisos en la temporada navideña, Mariah Carey no descuida sus tradiciones. Comparte que disfruta de momentos especiales con su familia, como los paseos en trineo nocturnos, la visita de Santa Claus y la apertura de regalos bajo el árbol. En cuanto a su deseo navideño, Carey resume su espíritu festivo al decir: “No pido mucho para Navidad. Realmente solo quiero disfrutar de las festividades con mis amigos, seres queridos y, por supuesto, mis admiradores en mi gira ‘Merry Christmas One and All’.”

La Reina de la Navidad sigue siendo la embajadora indiscutible de la magia de diciembre, y su participación en esta campaña es una muestra de ello.

