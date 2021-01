AMLO celebra el compromiso de Trump de una transición pacífica

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró hoy el mensaje que emitió el mandatario estadounidense, Donald Trump donde garantizó una transición pacífica, tras los hechos de violencia del pasado miércoles en el Capitolio.

“Es una buena noticia”, dijo el presidente mexicano durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Hasta el día de ayer, López Obrador había manifestado que no tomaba una postura tras los hechos, sin embargo condenó que las redes sociales censuraran al presidente Trump.

El inédito asalto al Capitolio dejó cinco muertos, heridos y cuantiosos daños materiales, además de la condena internacional. López Obrador había manifestado el jueves que “no toma postura” tras los hechos, sin embargo condenó que las redes sociales censuraran a Trump.

“Nosotros siempre hemos actuado con respeto a la política interna de otros países , así lo establece nuestra Constitución, son principios de la política exterior la no intervención la autodeterminación de los pueblos, no vamos nosotros a intervenir en estos asuntos que corresponden resolver atender a los estadounidenses, esa es nuestra política eso es lo que puedo comentar” dijo anteriormente AMLO.

“Siempre es muy lamentable el que se pierdan vidas humanas, eso si, podemos expresarnos, siempre hemos buscado que todos los conflictos y esto aplica para política exterior y política interna se resuelvan mediante el diálogo. Y esto pues también debe ser norma en lo interno, por lo demás no tomamos postura , deseamos que siempre haya paz , prevalezca la democracia que es el poder del pueblo y que haya libertades, eso es todo”, expresó el mandatario mexicano ayer tras los hechos ocurridos en el Capitolio.

Sobre el enlace con el próximo gobierno de Joe Biden, AMLO aseguró que la oficina del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ya trabaja con sus contrapartes, especialmente en materia de migración.

Asimismo, agregó que el tema migratorio fue central durante su llamada con el presidente electo de Estados Unidos.

Además, el presidente de México reveló el jueves que no asistirá a la toma de posesión Joe Biden porque no tiene invitación y además, ha tomado la decisión de no estar “viajando tanto”.

“No tengo invitación y he decidido salir poco, desde que estoy en la Presidencia solo hecho un viaje, a la Casa Blanca , porque era muy importante que se iniciará el tratado… por eso decidí salir. Siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior”, indicó López Obrador.

AMLO también reiteró que no tiene ningún problema con el próximo presidente de los Estados Unidos, y expresó que “no va haber pleitos” con Joe Biden, porque México y Estados Unidos no pueden ser vecinos distantes.

Con información de Infobae.