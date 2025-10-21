ANDA y Vivienda acuerdan reducir hasta $2,000 en conexiones de agua para proyectos de interés social

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Vivienda y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), firmaron una carta de entendimiento que permitirá incentivar la construcción de proyectos de interés social, al ofrecer beneficios en la conexión de servicios básicos.

Según el acuerdo, todos los proyectos declarados como de interés social por el Ministerio de Vivienda contarán con un beneficio otorgado por ANDA en las conexiones de agua potable y aguas residuales. Esto representa un ahorro de hasta $2,000 por cada solución habitacional, monto que se trasladará directamente al precio final de las viviendas.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, indicó que la medida se suma a las aprobadas por la Asamblea Legislativa, a solicitud del Presidente Bukele, con el objetivo de atender la alta demanda habitacional en el país. “Estamos comprometidos en trabajar de la mano con la empresa privada y las instituciones públicas para que cada familia tenga una vivienda digna y propia”, afirmó la funcionaria.

Por su parte, el presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, destacó que la carta de entendimiento refleja el compromiso institucional de apoyar las políticas habitacionales del Gobierno. Señaló que el ahorro otorgado permitirá a las familias acceder a viviendas con servicios básicos de calidad a precios más accesibles.

El acuerdo también busca simplificar los trámites asociados a los proyectos de vivienda de interés social y reducir los costos de construcción. Estas acciones pretenden fomentar la participación del sector privado y facilitar la creación de soluciones habitacionales para familias de menores ingresos.

