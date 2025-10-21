Consulado salvadoreño en Los Ángeles ofrecerá jornada móvil en Lancaster el 15 de noviembre

Día a Día News

El Consulado General de El Salvador en Los Ángeles llevará a cabo una jornada móvil de atención consular en la ciudad de Lancaster, California, el próximo 15 de noviembre, con el objetivo de acercar sus servicios a la comunidad salvadoreña que reside fuera del área metropolitana angelina.

Durante la jornada, los connacionales podrán realizar trámites de pasaportes y del Documento Único de Identidad (DUI), además de recibir orientación sobre otros servicios consulares. La actividad se desarrollará en el Instituto de Religión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicado en el 3134 W Ave K, Lancaster, CA 93536.

El consulado informó que la atención será personalizada y por orden de llegada, sin necesidad de cita previa. Con esta iniciativa, se busca facilitar los procesos a los salvadoreños que viven en zonas alejadas, ya que Lancaster se encuentra a más de 110 kilómetros de Los Ángeles.

La actividad forma parte del plan de extensión de servicios consulares impulsado por el Gobierno de El Salvador, que busca garantizar atención a la diáspora sin importar su condición migratoria o el lugar donde se encuentre.

Los salvadoreños interesados en obtener más información pueden comunicarse de manera gratuita al Consulado Virtual al número 1-888-301-1130, disponible de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y los fines de semana de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía.

También está disponible el canal de atención vía WhatsApp al número +503 7070-1071, desde cualquier parte del mundo y sin costo, para consultas o seguimiento de trámites.

Esta jornada móvil representa una oportunidad para que los salvadoreños en Lancaster y sus alrededores realicen sus gestiones consulares sin tener que desplazarse hasta Los Ángeles, en un esfuerzo por fortalecer la atención a la diáspora y mantener el vínculo con su país de origen.

