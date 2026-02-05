Anuncian ferias de empleo para personas migrantes retornadas en Guatemala

Colegas S.A en colaboración con Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de las Naciones Unidas para la migración, informa a la población sobre la realización de una serie de Ferias de Empleo dirigidas a personas migrantes retornadas, con el objetivo de facilitar su reintegración social y económica mediante el acceso a un empleo digno, adecuado y acorde a su perfil y experiencia laboral.

Estas ferias brindarán un acompañamiento integral y totalmente gratuito, orientado a fortalecer las oportunidades de inserción laboral formal de las personas migrantes retornadas, así como a apoyarles en la gestión de documentación necesaria para su empleabilidad.

Durante las jornadas, las y los participantes recibirán:

· Apoyo para la elaboración y actualización de su currículum vitae (CV)

· Orientación laboral y vinculación con oportunidades de empleo

· Asesoría para la obtención de DPI, antecedentes penales y policiacos, y otra papelería requerida

· Información sobre derechos laborales y procesos de contratación

Las ferias de empleo se llevarán a cabo en las siguientes fechas y lugares:

· Chimaltenango 8 de febrero Cooperativa Flor Chimalteca

· Ciudad de Guatemala 15 de febrero Zoológico La Aurora

· Chiquimula Sábado 21 de febrero Gobernación Departamental

· Jutiapa Sábado 28 de febrero Cooperativa Cuna del Sol

Con esta iniciativa, COLEGAS, S.A.y la OIM reafirman su compromiso con la reintegración sostenible de las personas migrantes retornadas, promoviendo condiciones de inclusión, respeto a los derechos humanos y acceso a oportunidades laborales que contribuyan al desarrollo personal y comunitario.

