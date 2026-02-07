Visa impulsa pagos en línea más simples y seguros en Guatemala

Visa, líder global en pagos digitales, anunció hoy la implementación de Visa Payment Passkey (VPP) en Guatemala, donde llevó a cabo múltiples pilotos para habilitar tecnología biométrica que permite una verificación de identidad sin contraseñas al momento de hacer checkout en comercios electrónicos.

Como parte de este despliegue, se reforzó la integración con Click to Pay y el uso de Strong Cardholder Authentication (SCA, por sus siglas en inglés), incorporada en Visa Payment Passkey, con el objetivo de incrementar la seguridad y simplificar aún más la experiencia de compra digital.

En Guatemala, Visa inició la primera fase de pruebas con Banco Industrial y Neonet, en un proyecto que

integra VPP con Click to Pay. Esta integración elimina la necesidad de ingresar manualmente los datos

de la tarjeta y reduce la fricción en el proceso de compra, haciéndolo más rápido y seguro, utilizando

biometría para autenticar la compra. Posteriormente, se unieron también el Bam y Banco G&T

Continental, ampliando el alcance de la iniciativa. El proyecto mejora significativamente la experiencia

del usuario y fortalece la seguridad del ecosistema de comercio electrónico en el país.

“Guatemala ha emergido como uno de los mercados líderes en la adopción e implementación de tecnologías de pagos digitales en Centroamérica. Gracias a su ecosistema dinámico y a la fuerte colaboración entre instituciones financieras, comercios y proveedores tecnológicos, el país se ha

convertido en un referente regional para innovaciones en autenticación y seguridad. Me enorgullece decir que Guatemala fue uno de los primeros mercados donde se implementaron los pilotos de Visa Payment Passkey (VPP), consolidando su posición como pionero en experiencias de comercio electrónico más fluidas, seguras y modernas “, dijo Juan Pablo Taylor, Gerente General de Visa Guatemala, Honduras y El Salvador.

