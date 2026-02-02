Frente frío intensifica el descenso térmico y provoca temperaturas de hasta –3 °C

Día a Día News

Guatemala–El paso del frente frío número 11 continuará afectando a Guatemala este lunes 2 de febrero, con temperaturas mínimas que podrían descender hasta los –3 grados Celsius en regiones del occidente, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El fenómeno, asociado a un sistema de alta presión, también genera cielo nublado y ráfagas de viento norte de entre 35 y 40 km/h en el Altiplano Central (incluida la capital), Valles de Oriente y Occidente. En el norte, la Franja Transversal del Norte y el Caribe se prevén lloviznas y nubosidad persistente, mientras que en la Bocacosta podrían registrarse lluvias con actividad eléctrica local durante la tarde.

Las autoridades meteorológicas anticipan un marcado descenso en las temperaturas diurnas, lo que intensificará la sensación térmica de frío en la mayor parte del territorio. “Se espera un descenso significativo en la temperatura diurna del norte al centro del país, con una sensación térmica muy sensible al frío”, indicó el Insivumeh.

En horas de la noche y madrugada, el descenso será más severo. Se prevén heladas en zonas de occidente y temperaturas bajas en el Altiplano Central, Petén y parte de los Valles de Oriente.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) instó a la población a tomar precauciones, especialmente durante el inicio del ciclo escolar. Las recomendaciones incluyen abrigar adecuadamente a los menores, reforzar la alimentación con vitaminas bajo prescripción médica y evitar enviar a clases a niños con síntomas gripales.

Debido al incremento de la velocidad del viento, la institución también pidió evitar actividades en zonas costeras por el posible aumento del oleaje, así como mantenerse alejado de árboles, vallas publicitarias y tendidos eléctricos susceptibles a daños.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas mínimas oscilarán entre –3 y 0 grados en localidades de Huehuetenango y Quetzaltenango, mientras que en la capital y el Altiplano Central se esperan entre 8 y 10 grados. En el Caribe y Petén, las mínimas podrían variar entre 13 y 18 grados.

La Conred y el Insivumeh recomiendan seguir las actualizaciones meteorológicas oficiales y extremar las medidas de protección ante las bajas temperaturas previstas para los próximos días.

Compartir esta nota