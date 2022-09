Arrancó torneo Juvenil A con gran alegría en Meanguera del Golfo

Escucha este artículo Escucha este artículo

La Isla de Meanguera del Golfo tuvo una gran fiesta deportiva con la inauguración del torneo Juvenil A (13-14 años), donde se vivió una jornada muy colorida llena de mucha alegría en la tribuna del Estadio Nicolás Granados, fuegos artificiales y una mañana de buen béisbol entre los equipos de Agabeisi y La Unión.

Jorge Cabrera, presidente de la Federación Salvadoreña de Béisbol, encabezó los actos inaugurales para dar arranque al torneo juvenil, así como hizo entrega de un donativo de material deportivos para seguir fomentando la práctica de la disciplina en ese nuevo semillero del béisbol en el país. La donación cuenta con pelotas, bates, guantes, equipación de receptor y cascos, entre otros implementos.

«Hoy empezamos una nueva era en este departamento, muchas gracias a los padres de familia por apoyar a estos niños en la practicar este bonito deporte; nuestro objetivo es que el béisbol crezca en cada rincón del departamento y del país», comentó Cabrera.

El equipo de la categoría Juvenil A de La Unión está conformado en su gran mayoría por jóvenes nativos de la Isla de Meanguera, equipo que es conocido como los «Guerreros del Golfo».

Tras los actos protocolares, se dio la voz de «Play Ball» para disputar el choque entre las ardillas y el equipo local. Tras un reñido encuentro, Agabeisi se llevó la victoria 9 carreras por 5. Rafael Galdámez fue el pitcher ganador y Lenín Espinoza cargó con el revés.

En el resto de la jornada 1 del torneo Juvenil A, el equipo de Bengoa se impuso 7 carreras por 6 a Zacamil en el Mini Estadio de Zacamil. José Rivas fue el pitcher ganador, mientras Daniel Mónico perdió.

Finalmente, en el Complejo Don Bosco, la novena de Soyapango venció en extra innings 9 carreras a 7 a Santa Ana, en otro cerrado duelo lleno de muchas emociones.

La jornada 2 del torneo se llevará a cabo el próximo sábado 10 de septiembre con los juegos entre Zacamil vs Santa Ana, en el Complejo INDES de Santa Ana; Bengoa vs Agabeisi, en el Complejo Agabeisi de Antiguo Cuscatlán; y La Unión vs Soyapango, en el Complejo Don Bosco, todos desde las 9:00 am.

