Artemis II prepara el regreso de astronautas a la Luna tras más de medio siglo

Día a Día News

EEUU–La NASA programó el lanzamiento de la misión Artemis II para el 1 de abril de 2026, una operación que marcará el regreso de astronautas a las inmediaciones de la Luna más de cinco décadas después del cierre del programa Programa Apolo en 1972.

La tripulación estará encabezada por el comandante Reid Wiseman, acompañado por el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch, todos astronautas de la NASA. A ellos se suma Jeremy Hansen, integrante de la Agencia Espacial Canadiense.

El vuelo servirá como la primera prueba tripulada del cohete Space Launch System y de la nave Orion spacecraft en una trayectoria alrededor de la Luna. La misión tendrá una duración aproximada de diez días.

El despegue está previsto desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, específicamente desde el Complejo de Lanzamiento 39B. Tras partir, la nave se dirigirá más allá de la órbita terrestre hasta alcanzar una distancia cercana a 370,000 kilómetros de la Tierra y unos 7,400 kilómetros más allá de la Luna.

Durante los primeros dos días, los astronautas realizarán verificaciones de sistemas y maniobras de prueba cerca de la Tierra. Posteriormente iniciarán el viaje translunar, que se estima tomará alrededor de cuatro días.

El módulo de servicio europeo proporcionará el impulso necesario para abandonar la órbita terrestre. Después de rodear el lado oculto de la Luna, la nave emprenderá el retorno hacia la Tierra mediante una trayectoria de retorno libre, utilizando la gravedad del planeta para regresar y amerizar en el océano Pacífico frente a la costa de San Diego.

Según la NASA, los astronautas seleccionados representan un paso clave para ampliar la presencia humana en el espacio y preparar futuras misiones de exploración lunar dentro del programa Artemis.

Wiseman, exingeniero de vuelo de la Estación Espacial Internacional, comandará la misión. Glover, aviador naval, actuará como piloto. Koch se convertirá en la primera mujer en volar hacia la Luna, mientras que Hansen será el primer astronauta no estadounidense en participar en una misión lunar.

La misión Artemis II forma parte de los esfuerzos para preparar futuros alunizajes y avanzar en la exploración sostenida del satélite natural de la Tierra.

Compartir esta nota