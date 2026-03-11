EEUU reactiva programa Global Entry tras suspensión por cierre parcial del gobierno

Día a Día News

EEUU–El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reanudó este miércoles el programa Global Entry, que había sido suspendido durante más de dos semanas debido al cierre parcial del gobierno federal.

El programa permite que viajeros previamente autorizados y considerados de bajo riesgo utilicen quioscos de control automatizado al ingresar al país, lo que agiliza el proceso migratorio en aeropuertos y otros puntos de entrada. Para acceder al servicio, los usuarios deben pagar una tarifa y completar un proceso de verificación previa.

La suspensión del programa fue anunciada el 22 de febrero, cuando autoridades federales decidieron reasignar al personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que operaba Global Entry para apoyar la atención de los viajeros en los controles migratorios regulares.

Durante el fin de semana reciente, varios aeropuertos de Estados Unidos registraron largas filas en los controles de seguridad, lo que generó preocupación entre viajeros y autoridades ante el aumento de desplazamientos por la temporada de viajes de primavera.

El cierre parcial del gobierno comenzó el 14 de febrero, luego de que legisladores demócratas y la Casa Blanca no alcanzaran un acuerdo sobre la legislación necesaria para financiar al Departamento de Seguridad Nacional.

Las discusiones políticas incluyeron desacuerdos sobre las políticas migratorias, un tema central en la agenda de deportaciones impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras los inconvenientes registrados, se ha reactivado el debate sobre posibles medidas para evitar que los estancamientos políticos afecten las operaciones aeroportuarias, entre ellas permitir que algunos aeropuertos subcontraten servicios de seguridad bajo supervisión federal.

