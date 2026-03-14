Trump firma orden para facilitar créditos hipotecarios en EE. UU.

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ElSalvador–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva destinada a ampliar el acceso a créditos hipotecarios y reducir los costos asociados a la compra de vivienda en ese país.

La medida busca disminuir regulaciones que, según la administración estadounidense, han encarecido el otorgamiento de hipotecas y limitado la participación de instituciones financieras más pequeñas en el mercado inmobiliario.

Revisión de reglas para préstamos hipotecarios

La orden instruye a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) a revisar y actualizar las normas que regulan los préstamos hipotecarios. Entre los objetivos está simplificar requisitos de documentación y reducir cargas regulatorias que afectan especialmente a los bancos comunitarios.

Estas entidades, que operan principalmente a nivel local, han reducido su participación en el mercado de hipotecas debido a los costos y complejidad del cumplimiento normativo, de acuerdo con la Casa Blanca.

La administración también plantea que la supervisión bancaria se concentre en evaluar la capacidad de pago de los solicitantes, en lugar de aplicar procesos que pueden retrasar la aprobación de los créditos.

La orden ejecutiva promueve además la modernización del sistema hipotecario mediante el uso de herramientas digitales. Entre ellas se incluyen firmas electrónicas, pagarés digitales y notarización remota en línea.

Según el gobierno estadounidense, estas medidas podrían reducir los costos del proceso y acortar el tiempo necesario para completar la compra de una vivienda.

También se contempla revisar las normas relacionadas con las tasaciones inmobiliarias, incluyendo el uso de modelos de valoración alternativos en operaciones consideradas de bajo riesgo.

Cambios en regulaciones para bancos

El documento instruye a los reguladores federales a analizar las normas de capital y liquidez aplicadas a los bancos, con el propósito de eliminar requisitos que puedan limitar la concesión de préstamos para vivienda.

Entre las opciones planteadas está ampliar el acceso a financiamiento a largo plazo del Federal Home Loan Bank System, con énfasis en créditos destinados a viviendas ocupadas por sus propietarios y proyectos de construcción de menor escala.

La Casa Blanca sostiene que regulaciones impulsadas tras la crisis financiera de 2008, especialmente las derivadas de la Ley Dodd‑Frank, incrementaron los costos de otorgar hipotecas.

Según el gobierno, esto provocó que varios bancos comunitarios dejaran de ofrecer este tipo de financiamiento, reduciendo la competencia entre prestamistas.

La nueva orden busca incentivar la participación de más instituciones financieras con el objetivo de ampliar la oferta de créditos y favorecer condiciones más accesibles para los compradores.

Posibles efectos para salvadoreños en Estados Unidos

Las medidas podrían tener implicaciones para salvadoreños que residen en Estados Unidos y buscan adquirir vivienda.

La ampliación de la participación de bancos comunitarios y la simplificación de requisitos podrían facilitar el acceso al crédito para personas con historial financiero estable, incluidos trabajadores inmigrantes que buscan comprar su primera casa.

Las autoridades estadounidenses también señalan que la digitalización de trámites podría agilizar el proceso de compra de vivienda y reducir costos administrativos.

La orden ejecutiva forma parte de un conjunto de iniciativas del gobierno estadounidense orientadas al acceso a la vivienda.

Entre otras medidas anunciadas este año se encuentra una directriz para limitar la compra de viviendas unifamiliares por parte de grandes inversionistas institucionales. Además, se instruyó a las entidades hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac a adquirir hasta 200 mil millones de dólares en valores respaldados por hipotecas con el fin de aumentar la liquidez del mercado.

Según estimaciones del gobierno estadounidense, las acciones de desregulación podrían generar ahorros significativos en costos asociados a la vivienda para las familias en el país.

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