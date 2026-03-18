Asamblea aprueba reformas migratorias para regular residencia de inversionistas y pérdida de nacionalidad

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ElSalvador–La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos una serie de reformas a la Ley Especial de Migración y Extranjería, con el objetivo de establecer nuevas reglas sobre la permanencia de residentes temporales, fortalecer la seguridad jurídica y definir con mayor claridad las causales de pérdida de nacionalidad por naturalización.

Entre los principales cambios se encuentra la obligación de permanencia mínima para extranjeros con residencia temporal, especialmente inversionistas, quienes deberán permanecer en el país al menos 90 días al año. La medida busca asegurar un vínculo efectivo con El Salvador y evitar que la residencia sea utilizada únicamente como un trámite formal.

Durante la sesión plenaria, la diputada Ana Figueroa explicó que las reformas pretenden ordenar los procesos migratorios y generar condiciones que favorezcan la actividad económica vinculada a la inversión extranjera. Según detalló, también se incorporan disposiciones que facilitan la movilidad de inversionistas que, por la naturaleza de sus actividades, requieren viajar constantemente sin afectar su estatus migratorio.

Las modificaciones abarcan los artículos 49, 119, 164 y 279 de la normativa vigente, con el propósito de brindar mayor certeza jurídica en los procedimientos relacionados con residencia y nacionalidad.

En cuanto a la nacionalidad por naturalización, las reformas establecen nuevas causales de pérdida. Entre ellas, se incluye residir por más de dos años consecutivos en el país de origen o permanecer fuera de El Salvador por más de cinco años sin autorización. Asimismo, se incorpora la pérdida definitiva de la nacionalidad para quienes sean condenados mediante sentencia firme por delitos dolosos.

De acuerdo con lo expuesto en el pleno, estas disposiciones buscan definir reglas más claras para los extranjeros que opten por establecerse en el país, así como reforzar el cumplimiento de las leyes salvadoreñas dentro del marco migratorio.

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