Asamblea Legislativa aprueba reforma para aplicar cadena perpetua a homicidas, violadores y terroristas

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ElSalvador–La Asamblea Legislativa acordó este martes una reforma al artículo 27 de la Constitución de la República para permitir la aplicación de la cadena perpetua en casos de homicidio, violación y terrorismo, eliminando así la prohibición vigente sobre este tipo de pena.

La modificación plantea que la prisión perpetua se aplicará exclusivamente a personas condenadas por estos delitos. Actualmente, la Constitución prohíbe de forma expresa las penas perpetuas, junto a otras sanciones como las infamantes o proscriptivas.

El acuerdo fue respaldado por diputados de Nuevas Ideas, PCN, PDC y Arena, mientras que la dispensa de trámites para incorporar la propuesta a la agenda legislativa fue aprobada con mayoría calificada, registrando un voto en contra.

Según el proyecto, la reforma busca fortalecer medidas orientadas a garantizar el orden público, la paz social y la protección de la ciudadanía, además de establecer mecanismos considerados disuasivos frente a la criminalidad.

Durante la sesión plenaria, legisladores oficialistas señalaron que la medida pretende evitar que personas condenadas por delitos graves recuperen la libertad en el futuro. También sostuvieron que la iniciativa responde a la necesidad de consolidar condiciones de seguridad en el país.

Por su parte, desde la oposición, la diputada de Arena, Marcela Villatoro, planteó que la discusión sobre reformas penales debería incluir otras propuestas complementarias, como la castración química para agresores sexuales, y solicitó explicaciones sobre decisiones administrativas en el sistema penitenciario relacionadas con reclusos condenados por este tipo de delitos.

La propuesta de reforma constitucional fue presentada por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y entregada al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

La iniciativa surge en medio del debate sobre políticas de seguridad y señalamientos de organismos internacionales sobre posibles vulneraciones a derechos humanos en el contexto del régimen de excepción.

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