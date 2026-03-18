Marcela Villatoro propone castración química para violadores

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ElSalvador–La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, presentó una iniciativa para reformar la Ley Penitenciaria con el objetivo de incorporar la castración química como medida aplicable a personas condenadas por delitos contra la libertad sexual. La propuesta no fue incorporada a la agenda legislativa tras no obtener los votos necesarios.

El planteamiento contempla la creación de un nuevo artículo que permitiría someter a los internos a evaluaciones del Instituto de Medicina Legal. Estos estudios buscarían determinar factores de riesgo, nivel de peligrosidad y perfil psicológico, con el fin de establecer si el condenado puede ser incluido en un tratamiento médico especializado orientado a inhibir temporalmente funciones relacionadas con la agresividad y el deseo sexual.

Además, la legisladora solicitó que la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia requiera explicaciones al director de Centros Penales, Osiris Luna, por la inclusión de una persona condenada por violación en el programa “Plan Cero Ocio”. Según la petición, el caso genera dudas sobre los criterios de selección del programa.

La solicitud surge luego de cuestionamientos difundidos en redes sociales sobre la participación de dicho interno en el plan. Villatoro también citó que durante 2025 se registraron 2,749 casos de violación en el país.

La iniciativa y la petición de informe únicamente obtuvieron dos votos favorables, por lo que no avanzaron dentro del pleno legislativo.

En la misma sesión, la Asamblea Legislativa aprobó un acuerdo de reforma constitucional orientado a habilitar la cadena perpetua para delitos como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a organizaciones terroristas.

La propuesta continuará su proceso de estudio en la Comisión Política antes de una eventual ratificación y la discusión de reformas a leyes secundarias vinculadas a estas penas.

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