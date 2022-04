Escucha este artículo Escucha este artículo

Los asambleístas demócratas Evan Low de Campbell y Cristina García de Bell Gardens presentaron el proyecto de ley AB 2932 con el cual buscan reducir la semana laboral de 5 a 4 días, de 40 a 32 horas, para las empresas con más de 500 empleados, sin reducir el salario.



En dicha propuesta, quedarían fuera de esta medida, si se hace ley, los trabajadores sindicalizados que están bajo un contrato colectivo.



Las asambleístas, proponen reducir la semana laboral de 5 a 4 días por el mismo sueldo en California, a partir de las 32 horas de trabajo, las grandes empresas tendrían que empezar a pagar tiempo extra.



Medios locales, recogen que la medida AB 2932 estipula que un empleador no puede disminuir la tarifa de pago como resultado de la reducción laboral. Para los empleadores que tienen menos de 500 empleados, la jornada de 8 horas y la semana de 40 horas continuará.



Si es aprobada, la AB 2932 hará de California el único estado en el país en reducir la semana laboral de 40 a 32 horas.



“Ha habido tantos avances sociales en los últimos 100 años que no tiene sentido que todavía nos aferremos a un horario de trabajo que sirvió a la revolución industrial”, dijo la asambleísta García.



Destacó que “como la quinta economía del mundo, California puede liderar la nación, y reiterar aún más lo que ya estamos viendo de las empresas que han hecho el cambio: no ha habido correlación entre trabajar más horas y una mayor productividad”.



Añadió que algunos empleadores incluso han descubierto que sus empleados son más productivos, trabajando una semana laboral de cuatro días.



Según el Departamento del Empleo de California, para el segundo trimestre de 2021, había 2,585 negocios con más de 500 empleados en el estado. Estos negocios emplean aproximadamente 3,641,522 trabajadores.



Entre los empleadores más conocidos que sobrepasan los 500 trabajadores figuran Wells Fargo, Kaiser, Walt Disney, Taco Bell, Gap, Apple, Oracle, Safeway y Ross entre otros. Pero habría que aclarar que si están sindicalizados, la ley no aplicaría para ellos.



La legislatura tiene hasta el 31 de agosto para aprobar esta medida, y el gobernador Gavin Newsom hasta el 30 de septiembre para firmar o vetar proyectos de ley.



A nivel nacional, la plataforma de recaudación Kickstarter pondrá en marcha a partir del próximo año, la semana laboral de 4 días. Kickstarter se identifica como corporación de beneficio público, y es una pequeña compañía de 90 empleados, que trabajan desde su computadora.

