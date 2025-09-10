Hallan cadáver de joven de 21 años en estado de descomposición en Nuevo Cuscatlán

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC), reportó el hallazgo del cadáver de una joven de 21 años en el distrito de Nuevo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este, durante la madrugada de este miércoles. El cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición, lo que indica que la joven habría estado fallecida desde hace varios días.

Según información proporcionada por la PNC a través de su cuenta oficial en la red social X, la madre de la víctima se encuentra en prisión, acusada de pertenecer a la pandilla 18. Sin embargo, las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen y continúan con las investigaciones para identificar a los responsables.

Este homicidio se suma a una serie de hechos violentos ocurridos en el país. El lunes pasado, en el distrito de Santiago de María, Usulután Norte, una mujer de 29 años fue asesinada, presentando una herida en la muñeca derecha y múltiples golpes en diversas partes del cuerpo.

La PNC ha desplegado equipos de investigación en Nuevo Cuscatlán para esclarecer las circunstancias de este nuevo asesinato y dar con los responsables. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este caso.

Las autoridades instan a la población a colaborar con información que pueda ser relevante para el avance de las investigaciones.

Este hecho se enmarca dentro de una serie de homicidios recientes en el país. El pasado lunes, en el distrito de Santiago de María, Usulután Norte, una mujer de 29 años fue asesinada; presentaba una herida en la muñeca derecha y golpes en varias partes del cuerpo. La víctima fue identificada como Carolina Sorto, una enfermera de la zona, mientras que las autoridades reportaron la captura del principal sospechoso, Víctor Ernesto Durán González, de 27 años, quien mantenía una relación sentimental con la víctima que había concluido cinco días antes.

