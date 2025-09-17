Asteroide de 290 metros pasará cerca de la Tierra este jueves

Día a Día News

Un asteroide de grandes dimensiones, identificado como 2025 FA22, pasará cerca de la Tierra este jueves, informó el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia. Se trata de uno de los objetos espaciales más grandes que se acercará al planeta este año.

El cuerpo celeste tiene aproximadamente 290 metros de largo y un diámetro promedio de 166 metros, lo que lo hace cerca de mil veces más masivo que el meteorito que impactó en Cheliábinsk, Rusia, en 2013. Según los científicos, este asteroide se acercará a la Tierra a una distancia ligeramente mayor que la órbita de la Luna, alrededor de las 10:00 de Moscú, equivalente a la 1:00 a.m. en El Salvador.

Pese a su tamaño, los especialistas aseguraron que la probabilidad de un impacto es extremadamente baja y calificaron la posibilidad como «nula». La trayectoria registrada garantiza que el asteroide eludirá tanto a la Tierra como a la Luna con seguridad.

La observación del asteroide será posible únicamente con telescopios de al menos 300 milímetros, por lo que está destinada a aficionados avanzados y profesionales de la astronomía. Los científicos destacaron que este es uno de los mayores asteroides que ha pasado a menos de un millón de kilómetros del planeta en la historia reciente, y recordaron que objetos de menor tamaño han causado cráteres significativos, como el Barringer en Arizona.

Según los cálculos, 2025 FA22 sigue una órbita periódica que lo aproxima a la Tierra en intervalos regulares. Los astrónomos señalaron que, aunque actualmente no representa riesgo, su estudio es clave para la vigilancia de objetos cercanos al planeta y para entender mejor el comportamiento de grandes asteroides en el sistema solar.

