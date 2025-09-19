Xiomara Castro se reúne con el papa León XIV en el Vaticano

Día a Día News

La presidenta de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento, fue recibida este viernes 19 de septiembre por el papa León XIV en el Palacio Apostólico del Vaticano. La audiencia se desarrolló en el marco de una visita oficial en la que se abordaron temas de interés común entre Honduras y la Santa Sede.

Tras el encuentro con el pontífice, la mandataria hondureña sostuvo reuniones con el secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, y con el secretario para las Relaciones con los Estados y los Organismos Internacionales, arzobispo Paul Richard Gallagher.

De acuerdo con un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, durante las conversaciones se destacó la importancia de las buenas relaciones bilaterales y se trató el papel de la Iglesia y del Estado en los ámbitos social, educativo y migratorio. También se discutieron otros asuntos vinculados a la situación sociopolítica de Honduras y de la región centroamericana.

En el marco de su visita, Castro entregó al papa León XIV un obsequio consistente en un cuadro que representa al pontífice junto a la patrona de Honduras, Nuestra Señora de Suyapa.

La presidenta de Honduras ya había visitado el Vaticano en el pasado. En octubre de 2022 sostuvo un encuentro con el papa Francisco y en abril de este año asistió al funeral del pontífice argentino.

Con esta nueva audiencia, Castro refuerza los lazos diplomáticos con la Santa Sede y mantiene la continuidad de los contactos institucionales entre Honduras y el Vaticano.

Compartir esta nota