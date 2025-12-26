Atenciones por quemaduras por pólvora bajan 56.7 % durante festejos de navidad

Día a Día News

ElSalvador–Las celebraciones de navidad dejaron este año una reducción significativa en los casos de quemaduras por pólvora, pero un aumento en los accidentes de tránsito, según el balance presentado por el Sistema Nacional Integrado de Salud.

Durante la noche del 24 de diciembre, las instituciones del sistema —entre ellas el Ministerio de Salud (Minsal), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Fondo Solidario para la Salud (Fosalud)— atendieron 55 casos de personas lesionadas por manipulación de pólvora, una disminución del 56.7 % respecto a 2024, cuando se contabilizaron 127 incidentes similares.

De los atendidos este año, cinco eran niños entre 5 y 9 años, 10 adolescentes entre 10 y 18 años, 37 adultos de 19 a 59 años y tres adultos mayores.

Las autoridades destacaron que la reducción refleja una mayor conciencia ciudadana, aunque recalcaron la necesidad de mantener la vigilancia parental y evitar el uso de productos pirotécnicos prohibidos.

“El llamado es a los padres y cuidadores: la pólvora no es un juguete. Su manipulación debe hacerse bajo estricta supervisión y siguiendo las recomendaciones de las autoridades”, reiteró el Minsal en su informe.

Más accidentes en las carreteras

El panorama en las vías fue distinto, los hospitales y unidades del Minsal y del ISSS reportaron 114 atenciones por accidentes de tránsito durante la Nochebuena, lo que representa un incremento del 30 % frente a las 87 emergencias registradas en el mismo periodo del año pasado.

De los casos de este año, 78 fueron leves, 33 moderados y tres graves.

Las autoridades atribuyen el aumento a la imprudencia al volante, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol, factores que suelen intensificarse durante las festividades de fin de año.

Este repunte contrasta con otros reportes de instituciones de socorro, como Cruz Verde Salvadoreña y Comandos de Salvamento, que informaron sobre emergencias específicas en Zacatecoluca, San Martín y Apopa, donde la manipulación de pólvora prohibida —como “palometas” y “morteros número cinco”— dejó varios lesionados, algunos de ellos menores de edad.

Aunque el número total de quemados es menor, la peligrosidad de los casos persiste. En varias localidades, las quemaduras alcanzaron tercer grado y requirieron hospitalización.

Con el fin de año aún en curso, las autoridades insisten en reforzar las medidas preventivas.

Protección Civil y el Ministerio de Salud recordaron que el uso de pólvora está regulado y que ciertos productos continúan prohibidos por su alto nivel de riesgo. Además, instaron a los conductores a evitar la mezcla de alcohol y conducción.

