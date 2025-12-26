Bukele afirma que la renovación del Centro Histórico marca el renacer de El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–El presidente, Nayib Bukele, afirmó que la recuperación del Centro Histórico de San Salvador simboliza el renacimiento de El Salvador tras décadas de abandono, violencia e inestabilidad urbana, y apuntó que históricamente el país siempre se había mantenido en niveles de desarrollo bajos.

Bukele detalló en sus redes sociales que la zona emblemática de la capital fue una de las áreas más golpeadas del país por eventos como los terremotos, la guerra civil, años de desorden urbano y más de 30 años de control territorial por parte de pandillas, factores que provocaron el progresivo deterioro del área y el desplazamiento del verdadero centro económico y social de San Salvador hacia otras zonas de la ciudad.

“El nombre de ‘Centro Histórico’ surgió precisamente porque el núcleo de la ciudad se fue moviendo a otros sectores”, explicó el presidente. “Era un lugar abandonado, sin inversión, marcado por la inseguridad. Recuperarlo ha sido mucho más caro y difícil que desarrollar una nueva área desde cero”, añadió, destacando la complejidad del proyecto por su carga histórica, social y estructural.

Según Bukele, la intervención en la zona no solo se ha centrado en obras físicas, sino también en devolverle funcionalidad como espacio de convivencia familiar, turismo, cultura y actividad económica.

“El rescate de esta zona es una señal clara de que estamos transformando El Salvador, no solo en infraestructura, sino en esperanza y oportunidades”, afirmó, al valorar los avances registrados en el último período.

La administración ha impulsado la restauración de edificios históricos, la reordenación del comercio informal, la mejora de espacios públicos y acciones coordinadas con la Policía para garantizar seguridad en el área. Estas acciones, según autoridades, han permitido atraer a familias, visitantes y actividades culturales que antes se realizaban en otros sectores de la ciudad.

Bukele vinculó la transformación del Centro Histórico con el progreso nacional y dijo que, al convertir “un símbolo de abandono en un espacio recuperado”, se evidencia una nueva etapa para El Salvador.

El anuncio se produce en medio de un contexto en el que otras áreas emblemáticas de la capital, como la Villa Navideña, han registrado un aumento en el número de visitantes este diciembre, con una asistencia que supera los tres millones entre nacionales y extranjeros, según autoridades gubernamentales.

Este flujo de turismo —subrayaron funcionarios— refleja, a su juicio, una sensación de seguridad y orden percibida por la población y visitantes.

Críticos del gobierno han señalado que, pese a las mejoras urbanas, persisten retos en materia de planificación urbana y participación comunitaria, con llamados a reforzar el enfoque participativo en proyectos de renovación.

Las autoridades, por su parte, aseguran que el proceso de recuperación del Centro Histórico continuará con etapas enfocadas en el desarrollo económico y social sostenido.

El Salvador siempre fue un país subdesarrollado, pero el peor lugar, el más peligroso, abandonado y golpeado, era el Centro Histórico de San Salvador.



Fue una zona destruida por terremotos, una guerra civil, décadas de desorden y más de 30 años de pandillas. Se le llamó "Centro… pic.twitter.com/3utHMFrpQ8 — Nayib Bukele (@nayibbukele) December 26, 2025

Compartir esta nota