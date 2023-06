Atleta mexicano impone nuevo récord en 100 metros pecho de natación en los juegos San Salvador 2023 

Escucha este artículo Escucha este artículo

Este domingo, continuaron desarrollándose las competiciones de natación en el Complejo Deportivo de Ciudad Merliot, en el municipio de Santa Tecla, La Libertad, y se entregaron más medallas a los atletas que destacaron en cada una de las categorías en contienda.

Una de las competencias disputadas fue la final A de 200 metros libres femenino, en la cual la cubana Elizabeth Gámez se agenció la medalla de oro, con un tiempo de 1:59.52, superando por muy poco tiempo a la mexicana María Mata (1:59.98), mientras que la de bronce fue para la cubana Andrea Becali.

Los atletas que participan en la justa deportiva han expresado su satisfacción por la organización: “Todo muy lindo, me ha encantado estar acá, son mis últimos juegos y he venido a disfrutarlos al máximo. Todas las instalaciones están super bien, todas las competencias las he visto bastante bien, esta piscina está hermosa, me encanta”, expresó la cubana ganadora de oro, Elizabeth Gámez.

En tanto, en la rama masculina, en la final A de los 100 metros pecho , el mexicano Miguel De Lara se impuso con un tiempo de 1:00.23, con lo que le sirvió para ganar la medalla dorada e imponer un nuevo récord en los juegos; la plata se la llevó su compatriota Andrés Puente (1:01.62) y el bronce Julio Horrego, de Honduras (1:02.14).

En los 1,500 metros libres femenino, la venezolana María Yegres ganó la medalla dorada al registrar un tiempo de 16:58.21; plata fue para la colombiana Tiffany Murillo y el bronce para la venezolana Paola Pérez. En masculino, el colombiano Juan Morales (15:50.56). En los 100 metros dorso femenino, la mexicana Miranda Granada ganó el oro, con 1:02.18, la plata fue para Athena Meneses (1:02.62) y el bronce para la atleta de Puerto Rico, Kristen Romano (1:02.68).

En los 200 metros combinado individual masculino, el representante de Centro Caribe Sports Erick Gordillo obtuvo el oro; Patrick Groters, de Aruba, la plata; y el mexicano José Martínez, bronce.

