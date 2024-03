Aumentan controles antidopajes previo a Semana Santa 

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, el Viceministerio de Transporte (VMT) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron controles antidopaje en diferentes puntos del Área Metropolitana de San Salvador, con el objetivo de garantizar la seguridad vial de las familias salvadoreñas.

VMT informa que sacaron de circulación a 24 conductores peligrosos en todo el país, quienes resultaron con más de 100 mg/dl de alcohol en aire espirado y quedaron detenidos por elementos de la PNC.

Una de las zonas en donde se instaló un punto de control vehicular fue entre la alameda Juan Pablo II y Masferrer Norte. Dicha medida consistió en identificar conductas de riesgo y prevenir accidentes de tránsito, en semana de vacaciones.

De acuerdo con las autoridades, para este periodo vacacional se realizarán más de 1,200 controles vehiculares a escala nacional y más de 5,000 pruebas antidopaje, con el fin de sacar de circulación a conductores peligrosos.

Las autoridades detallaron que instalarán dispositivos en todas las carreteras a escala nacional para garantizar la fluidez del tráfico, para ello, desplegarán a más de 15 mil personas, entre gestores y policías de tránsito de la Policía Nacional Civil.

Por su parte, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, dijo que estarán implementando dos tipos de controles como los de agilización de tráfico, en los diferentes puntos turísticos donde se concentra mayor número de personas, y también incrementarán los controles antidopaje en esta temporada de Semana Santa.

“Nuestro objetivo no es imponer sanciones, no es poner multas, no es detener personas, nuestro objetivo principal es que todas las personas que comparten el espacio vial lo puedan hacer de forma completamente segura en este momento”, explicó el viceministro.

Los funcionarios también detallaron que mantendrán restricciones en la circulación del transporte de carga en la carretera hacia el Puerto de La Libertad, desde el redondel Utila al baipás Camino a Surf City y el redondel Conchalío. Además, habrá controles para reducir la velocidad en la curva El Papaturro, en el desvío de El Congo, en la autopista Comalapa, el bulevar Constitución y en otras arterias.

