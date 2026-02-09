Aumentan infracciones de tránsito y accidentes en 2026 según el VMT

Día a Día News

ElSalvador–El Viceministerio de Transporte (VMT) reportó un aumento del 73 % en las multas de tránsito durante 2026, en comparación con el año anterior. El incremento refleja un mayor control en las carreteras salvadoreñas, pero también un repunte de conductas imprudentes al volante.

Según los registros oficiales citados por Infobae, las autoridades impusieron más de 9,400 sanciones en lo que va del año. Los vehículos particulares concentran el 78 % de las infracciones (7,365), seguidos por el transporte de carga con 1,693 (18 %) y el colectivo con 378 (4 %).

El aumento de las sanciones coincide con un repunte en los siniestros viales. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabilizó 2,433 accidentes en los dos primeros meses de 2026, un 33 % más que en el mismo periodo del año anterior. En esos incidentes, 1,520 personas resultaron lesionadas y 150 perdieron la vida.

Los motociclistas siguen siendo el grupo más afectado: 539 estuvieron involucrados en accidentes, con un aumento del 59 % respecto a 2025. De ellos, 518 resultaron heridos y 59 fallecieron, casi el doble que el año pasado.

San Salvador encabeza la lista de departamentos con más siniestros (874), seguido de La Libertad (263) y San Miguel (214). Las principales causas identificadas son la distracción al conducir, la invasión de carril y la velocidad inadecuada.

Las autoridades atribuyen el incremento de infracciones a una fiscalización más rigurosa, aunque los datos evidencian que el comportamiento vial continúa siendo un desafío para la seguridad pública y la movilidad en el país.

