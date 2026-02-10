Mar. Feb 10th, 2026

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Incendio en Mega Plaza Sonsonate deja 11 puestos destruidos

Feb 10, 2026 #Bomberos, #El Salvador, #Incendio, #Mega plaza, #Puestos, #Sonsonate

Día a Día News

ElSalvador–Un incendio registrado la noche del lunes afectó varios locales del mercado conocido como Mega Plaza Sonsonate, dejando únicamente daños materiales, según informaron cuerpos de socorro.

El siniestro se reportó alrededor de las 7:20 p.m. en el pasillo 5, módulo B del centro de ventas. Al lugar acudieron 15 socorristas de Comandos de Salvamento, junto con miembros del Cuerpo de Bomberos, Cruz Blanca, agentes policiales y personal municipal, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar las llamas.

Pedro Campo, director de Comandos de Salvamento de Sonsonate, confirmó que fueron 11 los puestos afectados. “Logramos controlar el incendio tras una hora y media de trabajo intenso. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas”, declaró.

El fuego fue controlado cerca de las 8:30 p.m., evitando su propagación a otras áreas del mercado. Las causas del incendio aún están bajo investigación por parte de las autoridades y del Cuerpo de Bomberos.

Mega Plaza Sonsonate permaneció acordonada durante las labores de enfriamiento y evaluación de daños. Las pérdidas fueron únicamente materiales.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

El 16 de febrero arrancan las obras del metrocable entre Zacamil y el centro de San Salvador

Feb 10, 2026
El Salvador

Aumentan infracciones de tránsito y accidentes en 2026 según el VMT

Feb 9, 2026
El Salvador

VMT reporta tránsito fluido y plan reforzado durante los conciertos de Shakira en El Salvador

Feb 9, 2026
error: Contenido protegido