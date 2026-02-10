Incendio en Mega Plaza Sonsonate deja 11 puestos destruidos

Día a Día News

ElSalvador–Un incendio registrado la noche del lunes afectó varios locales del mercado conocido como Mega Plaza Sonsonate, dejando únicamente daños materiales, según informaron cuerpos de socorro.

El siniestro se reportó alrededor de las 7:20 p.m. en el pasillo 5, módulo B del centro de ventas. Al lugar acudieron 15 socorristas de Comandos de Salvamento, junto con miembros del Cuerpo de Bomberos, Cruz Blanca, agentes policiales y personal municipal, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar las llamas.

Pedro Campo, director de Comandos de Salvamento de Sonsonate, confirmó que fueron 11 los puestos afectados. “Logramos controlar el incendio tras una hora y media de trabajo intenso. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas”, declaró.

El fuego fue controlado cerca de las 8:30 p.m., evitando su propagación a otras áreas del mercado. Las causas del incendio aún están bajo investigación por parte de las autoridades y del Cuerpo de Bomberos.

Mega Plaza Sonsonate permaneció acordonada durante las labores de enfriamiento y evaluación de daños. Las pérdidas fueron únicamente materiales.

