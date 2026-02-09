VMT reporta tránsito fluido y plan reforzado durante los conciertos de Shakira en El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que los primeros conciertos de la residencia artística de Shakira en El Salvador se desarrollaron con balance positivo en materia vial, gracias a la ejecución de un plan especial de movilidad implementado en coordinación con distintas instituciones del Estado.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, explicó que más de 2,000 personas participaron en la gestión del tráfico durante el fin de semana, tanto en los alrededores del Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González como en puntos estratégicos del área metropolitana de San Salvador.

“Son más de 2,000 elementos los que se desplegaron, entre gestores de tráfico, agentes de la PNC y personal de apoyo logístico. Esto incrementa cuando sumamos las acciones en el interior y en las vías alternas”, detalló Reyes.

El funcionario aseguró que el dispositivo de movilidad continuará activo durante todas las fechas de la residencia de la artista colombiana, especialmente el próximo jueves 12 de febrero, cuando coincidirá un nuevo concierto con un día laboral, situación que demandará mayor control en zonas críticas.

“El jueves será clave, porque tendremos concierto en jornada laboral. Ya estamos preparados para garantizar la circulación vehicular, aplicando desvíos y rutas alternas para evitar congestionamientos”, señaló.

El VMT aclaró que no se realizarán cierres totales en calles principales, pero sí habrá regulación vehicular y paso controlado en las inmediaciones del estadio. Las zonas habilitadas para el paso peatonal incluyen la 4a calle Poniente, 47 avenida Sur, 45 avenida Sur, 6a calle Poniente, pasaje Flor Blanca y 8a calle Poniente.

Reyes destacó que el plan logístico también busca facilitar la movilidad turística y aprovechar el impacto económico que genera la residencia de Shakira. “Muchos visitantes aprovechan los conciertos para recorrer otros puntos del país, por eso mantenemos dispositivos en rutas hacia destinos turísticos”, indicó.

El VMT reiteró su llamado a la población a planificar sus desplazamientos, usar transporte público o compartido y evitar el uso del vehículo particular para asistir a los conciertos, con el fin de reducir la carga vehicular en la zona.

