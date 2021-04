Aumentan los casos de coronavirus en siete estados de México

Siete estados de México han presentado un alza en los contagios de coronavirus en las últimas semanas, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud (Ssa).

“Hemos identificado entidades federativas que ya encontramos un pequeño ascenso; seguimos viendo que en la tendencia nacional seguimos con este descenso de casos estimados”, dijo el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura.

López Ridaura también dio a conocer que los estados que presentan dicho aumento son, Chihuahua, Baja California Sur, Durango, Ciudad de México, Colima, Quintana Roo y Nayarit.

“Hay un aumento importante en los casos estimados, nada más es una semana, esta es la semana que normalmente mostraríamos el domingo y la estamos presentando tempranamente, pero no ya no tiene este descenso tan claro que habíamos visto, es una alerta, tenemos que ver cómo se desarrolla, si es un ascenso continuo o se quedará como meseta”, recalcó el funcionario.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dijo que ya se ha advertido sobre una tercera hola de contagios, por lo que hace un llamado a no abrir espacios públicos de forma precipitada; “Está cambiando la tendencia que ya llevaba once semanas de reducción, no hay manera de predecir si esto se continuará con un crecimiento”, señaló.

Cabe destacar que hasta este día , se han registrado 2,299,939 casos de contagios acumulados de COVID-19 y 211 mil 693 fallecido a causa de la enfermedad, desde que inicio la pandemia.